Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно без ожидания на линии

Знакомьтесь, это круглосуточная онлайн-поддержка О!, благодаря которой вы можете решить любой вопрос, связанный с мобильной связью и интернетом быстро и без ожидания на линии. Поддержка принимает обращения из разных каналов и позволяет экономить время абонентов.

Для клиентов компании создано бесплатное приложение "Мой О! + Банк" для управления мобильным номером О! и фиксированной связью Saima. Там вы можете получить всю информацию о тарифе, услугах, настроить интернет, подключить роуминг, мобильное телевидение и многое другое.

Круглосуточная поддержка абонентов О! общается онлайн на кыргызском и русском языках:

в Telegram: http://t.me/o_mobile_operator_bot; в WhatsApp: https://wa.me/996705700700; в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

Получить консультацию по услугам связи и мобильному интернету можно ещё и в личных сообщениях в социальных cетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube, Twitter или на форуме Diesel в соответствующей теме в разделе "Организации".

Всегда рады вам помочь,

Команда О!.

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