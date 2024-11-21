В России представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Им стало изображение монумента "Родина-мать зовет!".

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в телеграмм-канале Кремля и на сайте самого музея.

На логотипе изображена знаменитая скульптура Евгения Вучетича "Родина-мать зовет!", которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде. Как пояснили в ходе презентации, образ Родины-матери всем россиянам знаком с детства, и это стало аргументом в пользу решения комиссии по выбору логотипа 80-летия Победы.

"Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. И этот образ, безусловно, объединяет нас, объединяет людей разного вероисповедания, разных национальностей, но каждый находит в нем что-то свое: свою гордость, свою память, свою благодарность и свою Победу", - цитируется на сайте Музея Победы.

"Родина-мать зовет!" является одним из самых высоких монументов в мире: общая высота памятника достигает 85 м, вместе с основанием - 87 м, он находится на бетонном фундаменте глубиной 16 м. Масса памятника составляет более 8 тыс. т. Скульптура возводилась в 1959–1967 годах в рамках мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы".

Волгоградский монумент внутри полый, он состоит из отдельных сегментов, толщина железобетонных стен - от 25 до 30 см, удерживают статую более 100 натянутых внутри металлических тросов.

Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 46 м, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 30 м.

Волгоградский памятник является частью триптиха, состоящего также из монументов "Тыл - фронту" в Магнитогорске и "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке. Все три скульптуры объединяет один общий элемент - Меч Победы.

Вучетичу принадлежат два из трех монументов триптиха - "Воин-освободитель" и "Родина-мать зовет!". Третий монумент Вучетича, который не относится к названной серии, был установлен в Нью-Йорке перед штаб-квартирой Организации объединенных наций. Скульптура "Перекуем мечи на орала" преподнесена ООН в подарок от СССР 4 декабря 1959 года и демонстрирует рабочего, который перековывает меч в плуг, это символизирует стремление к торжеству мира на Земле.

Изображение волгоградского монумента часто используют органы власти, государственные и муниципальные организации при проведении различных мероприятий. "Родина-мать" присутствует на флаге и гербе самой Волгоградской области, также символ прочно ассоциируется с городом-героем и регионом, где произошла величайшая битва в истории Великой Отечественной войны. Она считается переломным моментом противостояния советских и фашистских войск.

Недавно внук и тезка знаменитого скульптора - Евгений Вучетич через суд добился права получать плату за изображение монумента "Родина-мать зовет!". Об этом пишет издание "Волгоградская правда". Права на узнаваемый образ матери-Родины с мечом перешли к наследнику и Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства "УПРАВИС", которая представляет его интересы.

Источник: rbc.ru