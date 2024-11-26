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Министр культуры России рассказала о мероприятиях в честь 80-летия Победы

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- Светлана Лаптева
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Более 170 мероприятий пройдет во всех регионах России в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Восьмидесятилетие, без сомнения, станет важнейшим событием предстоящего года. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. Мы работаем совместно с российским организационным комитетом "Победа", организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне со всеми нашими 89 регионами… Наша общая задача – достойно отметить этот юбилей, отдав дань памяти подвигу нашего народа", - сказала глава ведомства в ходе презентации логотипа юбилея Победы в Музее Победы.

Официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024

В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы

Она отметила, что в соответствии с поручением президента РФ Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку "Великая Отечественная война: документы и артефакты". Российское военно-историческое общество совместно с Союзным государством реализует проект по созданию скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги".

"В этом году мы также сможем увидеть первые события проекта "Победа одна на всех". Он посвящен вкладу народов советских республик в Великую Победу. 80-летие станет лейтмотивом международного культурного сотрудничества в 2025 году, который объявлен Советом глав государств СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", - подчеркнула Любимова.

По ее словам, основной площадкой культурно-просветительских мероприятий празднования в 2025 году станет Музей Победы. "Здесь откроется новая масштабная экспозиция "Путь к Победе", посвященная ратному подвигу солдат Красной Армии. Уникальность проекта состоит в том, что наряду с подвигами военачальников и героев он покажет и судьбы простых бойцов, раскроет природу массового героизма, а также вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Великую Победу", - рассказала министр.

В рамках юбилейного года также будут представлены крупный выставочный проект "80 лет под знаком Победы", спецпроект "Вернисаж Победы" с работами известных живописцев, а также молодых художников и скульпторов, которые отберут по итогам конкурса на тему "Взгляд на Великую Победу сквозь призму искусства". Государственный центральный музей кино представит цикл общедоступных лекций о работе фронтовых кинооператоров и творческих объединений в военные годы.

В России также подготовят специальный проект "Легенды советского кино" с серией выставок афиш и плакатов советских кинолент из собрания Госфильмофонда и Музея кино, каждая из которых будет сопровождаться ежемесячными бесплатными показами в кинотеатре "Поклонка".

В юбилейный год будут проведены Международный историко-культурный форум "Победа в единстве", который продлится три дня и соберет не менее 500 участников, в том числе из-за рубежа, а также пятый Международный фестиваль правильного кино.

"Подобного рода программы состоятся и в других регионах страны, которые также станут центрами всероссийского празднования Победы: в музеях-заповедниках "Сталинградская битва" в Волгограде и "Прохоровское поле" в Белгородской области, Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке, мемориальном комплексе "Малахов курган" в Севастополе, Музее мирового океана в Калининграде", - добавила Любимова.

Активную подготовку к юбилею ведут и федеральные театры. Национальный драматический театр в Санкт-Петербурге представит видеофильм о военных годах Александринки, выставку фотографий и документов, издание архивного альбома. Большой театр России готовит выставку "Война и музыка" и планирует масштабные гастроли в Самаре – бывшем Куйбышеве, где театр работал в годы эвакуации. Малый театр России организует выставку архивных материалов "Фронтовой филиал Малого" в Когалыме, а также тематическую экскурсию "Малый театр – фронту". Новосибирский театр оперы и балета проведет мероприятия, рассказывающие о сохранении культурных ценностей СССР в эвакуации, подчеркнула Любимова.

"Весной все мы снова зажжем "Свечи памяти", посадим деревья в рамках акции "Сад памяти", присоединимся к акциям "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" – в том или ином формате", - отметила глава ведомства.

Министр также рассказала, что на площадке кинотеатра "Иллюзион" в юбилейный год пройдут тематические проекты Госфильмофонда России: праздничный концерт, показы фронтовой кинохроники и документальных фильмов о ветеранах, тематическая кинопрограмма игровых фильмов разных лет и многое другое. На все эти мероприятия в качестве почетных гостей будут приглашены ветераны и члены их семей, уточнила она.

"Юбилейный год позволит оживить память о том, что происходило в те годы, сохранить преемственность поколений и традиций, связанных с этим праздником. 9 мая – это святая дата для каждого россиянина, своего рода код национальной идентичности", - заключила Любимова.


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URL: https://www.vb.kg/440953
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