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В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в убийстве женщины

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9 ноября в милицию поступило сообщение о найденном трупе женщины на пересечении улиц Каховская и Уч-Терекская. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Позднее было установлено, что погибшая - гражданка Н.В., 1986 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 130, часть 3 (причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Н.В. скончалась от травм, нанесенных в жизненно важные части тела.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГУВД задержали подозреваемого П.Д., 1991 года рождения. Ленинский районный суд города Бишкек избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 города Бишкек на два месяца.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/440954
Теги:
задержание, убийство, Бишкек, женщины, милиция
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