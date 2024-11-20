Кыргызстанский разработчик представил автономные беспилотники на "IT Fest"

В Бишкеке стартовал "IT Fest 2024" - крупнейший фестиваль инноваций в сфере информационных технологий в Центральной Азии. В рамках мероприятия проходят захватывающие турниры по кибербезопасности, киберспорту, дизайну анимации, робототехнике, дрон-рейсингу, хакатоны и косплей. В фестивале участвуют более 3000 человек, что обещает сделать его важной вехой в развитии технологий в Кыргызстане.

Алина Алтынбекова одна из организаторов IT Fest 2024, рассказала нашему изданию vb.kg о целях фестиваля, уникальных событиях и будущем айти-сферы в Кыргызстане.

"IT Fest этого года - действительно знаковое событие, которое привлекло около 3000 участников. Мы проводим турниры по киберспорту, кибербезопасности, дизайну анимации, робототехнике, дрон-рейсингу и косплею. Это первый подобный фестиваль в Кыргызстане, и мы рады, что всё получилось организовать", - делится она.

По её словам, главная цель мероприятия - это развитие и продвижение киберспорта в Кыргызстане.

"Мы надеемся, что этот фестиваль привлечет внимание к киберспорту и поможет людям узнать о нём больше. Уверены, что интерес к этой сфере будет только расти", - добавляет Алина.

Участники и зрители смогут стать свидетелями уникальных проектов, которые ранее не были представлены в Кыргызстане. "Мы уверены, что после этого фестиваля такие мероприятия будут становиться всё более популярными, а люди начнут всё глубже погружаться в мир технологий и киберспорта", - отмечает организатор.

Алина также подчеркнула, что айти-сфера в Кыргызстане находится на начальном этапе развития, но такие мероприятия, как IT Fest, помогут стране сделать значительный шаг вперёд. "Мы уверены, что фестиваль поспособствует запуску новых инновационных проектов, таких как дрон-рейтинг и 3D-игры. А айти-сфера не ограничивается только молодёжью - этому можно учиться в любом возрасте", - резюмирует она.

Кроме того, Алина сообщила, что победители фестиваля получат не только ценные призы, но и возможность пройти стажировку и работу в ведущих компаниях, а также приглашение на международный IT фестиваль.

Ильяз Исаев, разработчик-программист и один из участников фестиваля, поделился своим проектом. Он представил беспилотные летательные аппараты, произведенные в Кыргызстане, и рассказал vb.kg о их исключительных характеристиках. "Мы привезли несколько беспилотников и проекты, которые мы разработали с нуля здесь, в Кыргызстане. Все эти аппараты и детали были распечатаны на 3D принтере", - пояснил Ильяз.

Особенность этих беспилотников заключается в их полной автономности. "Они не подвержены радиопомехам и имеют длительное время полета - около двух часов, а дальность полета достигает ста километров", - добавляет разработчик.

По его словам, продукция может использоваться как в гражданских, так и в иных сферах, так как подпадает под категорию двойного назначения. "Это как крон, вертикально взлетающий аппарат. Ограничения по дальности нет, главное - стабильная связь. На выставке представлено около шести таких аппаратов, от самих беспилотников до средств подавления радиосигналов, - уточнил Ильяз.