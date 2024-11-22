На Иссык-куле проводят работы по обеспечению дорожной безопасности

В Иссык-Кульской области организована активная работа областной комиссией совместно с Дорожной службой. В рамках мероприятий демонтируются незаконно размещённые торговые точки, рекламные щиты и другие объекты вдоль дорог, сообщает пресс-служба полпреда президента КР.

Кроме того, обочины дорог очищаются от деревьев и кустарников, что позволяет улучшить видимость для водителей и обеспечить бесперебойное движение транспорта.

Областная комиссия продолжит работу в данном направлении и призывает граждан соблюдать законодательство, вносить свой вклад в обеспечение общественной безопасности. Безопасность дорожного движения – это наша общая ответственность!".