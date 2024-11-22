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На Иссык-куле проводят работы по обеспечению дорожной безопасности

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- Светлана Лаптева
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В Иссык-Кульской области организована активная работа областной комиссией совместно с Дорожной службой. В рамках мероприятий демонтируются незаконно размещённые торговые точки, рекламные щиты и другие объекты вдоль дорог, сообщает пресс-служба полпреда президента КР.

Кроме того, обочины дорог очищаются от деревьев и кустарников, что позволяет улучшить видимость для водителей и обеспечить бесперебойное движение транспорта.

Областная комиссия продолжит работу в данном направлении и призывает граждан соблюдать законодательство, вносить свой вклад в обеспечение общественной безопасности. Безопасность дорожного движения – это наша общая ответственность!".


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URL: https://www.vb.kg/440969
Теги:
Иссык-Кульская область
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