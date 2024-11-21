Свободы слова нет. Есть информационные войны

Что толку принимать, переписывать, дополнять, изменять, обсуждать закон о СМИ? Такие законы сейчас не работают. Так называемые средства массовой информации (как и весь мир) живут и действуют теперь по совсем другим законам. Вопрос сейчас ставится так: победа – или полное, разгромное поражение. Потому что дело мы имеем с настоящей войной, только поле боя – информационное.

Иногда шутят: реальная война с ракетами и пушками, дескать, слишком кровава и уносит слишком много человеческих жизней. Из-за этого, дескать, придумали войну информационную… Но войны информационные ничем не гуманнее реальных. Они приводят к не меньшим (а то и большим) разрушениям и в итоге к не меньшему числу жертв.

За примерами далеко ходить не надо. Еще в октябре западные СМИ в один голос завопили о северокорейских солдатах, которые якобы вовсю воюют против Украины на российской стороне. Тогда же представитель Северной Кореи при ООН назвал эту информацию беспочвенными слухами. Официального представителя никто не услышал. Журналисты (если их можно так назвать) продолжали публиковать "расследования" с предположениями – сколько конкретно северокорейских военных переброшено в Россию, в какие именно регионы, с какими именно целями. Иногда в тексте проскакивали слова вроде "предположительно", но так уж устроен мозг массового читателя и зрителя, что таких маячков в лавине негативной информации он не замечает.

А между тем ответ за солдат КНДР ждать себя не заставил. Как писал в свое время Ленин, "декабристы разбудили Герцена"; в данном случае журналисты разбудили Байдена и других лидеров Запада и подтолкнули к весьма опасным действиям – к одобрению ударов в глубь России американским оружием. Что развязало просроченному президенту Украины руки и вплотную подвело мир к развязыванию третьей мировой войны – реальной, не информационной.

Можно смело утверждать, что СМИ в традиционном понимании давно ушли с информационного поля боя, уступив место СМП – средствам массовой пропаганды. Само слово "пропаганда" тоже трансформировалось. Было время, когда в слове "пропаганда", несмотря на некрасивое звучание, не было отрицательного смысла. Пропагандой называлось распространение и разъяснение идей, учений, знаний. Что плохого, например, в пропаганде здорового образа жизни?

Сейчас пропаганда – мощнейнее, грозное оружие информационной войны. Теперь даже в словарях она трактуется как "распространение взглядов, фактов, слухов или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием".

Один из способов манипулирования, кстати, взят на вооружение так называемыми "независимыми" журналистами. Они обвиняют в пропаганде государственные СМИ и декларируют свою миссию как "противостояние госпропаганде". И ни за что не признаются, что они-то сами и являются самыми беззастенчивыми пропагандистами.

Существует ли государственная пропаганда? Да. Однако она находится в заведомо проигрышном положении в борьбе с пропагандой оппозиционной. Антигосударственная же пропаганда лжива и манипулятивна по своей сути. Она носит разрушительный характер и занимается медленным, но верным удушением власти. "Независимые" СМИ для Кыргызстана смертельно опасны, поскольку ведут с государством войну на истощение. Для этого они, собственно говоря, и создавались, за это и получают деньги. Деньги немалые.

Ни для кого не секрет, что "независимые" оснащены в разы лучше "зависимых" и имеют гораздо больше возможностей для маневра. Они не ограничены в средствах (за каждым таким СМИ стоит, как правило, некий обиженный на власть олигарх или некий западный куратор, имеющий в Кыргызстане вполне определенные цели и задачи). Они, поддерживаемые всевозможными институтами, на каждом углу вещающими о "свободе слова", не ограничены цензурой. Они выигрывают, обрушивая на "клиентов" потоки негатива. Это тоже не секрет: негативная информация всегда лучше "заходит" и ею всегда больше интересуются, нежели позитивом.

Что может им противопоставить их главный противник – государство? Да, собственно, ничего действенного и эффективного. Оно в этом смысле беспомощно, неповоротливо, некреативно и лишено главного "плюса" оппонентов – умения метать фейки. Так теперь по-интеллигентному называется откровенная манипулятивная ложь. Для нее придумано множество эвфемизмов: фейк, вброс, дезинформация, мистификация… На самом деле зачастую "информация" оппозиционных СМИ – обычное бессовестное вранье, так элегантно поданное, что большинство легковерных читателей (зрителей) принимают его за чистую монету.

Официальное государство (в данном случае пресс-служба) отвечает. Объясняется. Объяснения обычно выглядят как попытки оправдаться, и от этого еще хуже. Раз оправдываешься – значит виноват. Это сомнительное утверждение "независимые" тоже используют в качестве боевого снаряда.

Что такое пресловутая "свобода слова", о которой речь заходит всякий раз, как только очередной "независимый" попался на вранье? Эта свобода слова – миф, ибо настоящая свобода предполагает способность делать выбор и нести за него ответственность. Настоящая свобода не нарушает свободу и возможности других и так или иначе приводит к положительному результату. Не надо путать свободу с вседозволенностью и сокрушаться по поводу стремления государства "ущемить" чересчур свободолюбивых журналистов и блогеров.

Они сражаются не за свободу, а против государственных устоев, расшатывая их, подрывая и готовя почву для очередного хаоса.

А государство, опять же, занимает невыгодную оборонительную позицию. Лгать ему нельзя, оправдываться нельзя, жесткие меры принимать нельзя – моментально осудит "прогрессивное мировое сообщество". Для самозащиты оно пытается как-то огрызаться, однако эти попытки выглядят неубедительно и не приводят ровным счетом ни к какому положительному результату.

"Ты их в дверь – они в окно". Примерно так можно описать заведомо провальные закрытия некоторых СМИ из числа наиболее рьяных, завравшихся и зарвавшихся. Закрыли фейкометный "Клооп" - он, недолго думая, вылез на другой интернет-площадке и процветает по-прежнему. Антигосударственные СМИ отличаются, кроме прочего, удивительной солидарностью. Коллеги "Клоопа" с удовольствием делятся со всеми желающими его новым адресом. Чем не военная коалиция?

В надежде прикрыть фейкометную лавочку Тemirov Live Болота Темирова выслали из Кыргызстана, затем осудили его супругу-сподвижницу. Что никак не мешает ему продолжать свою разрушительную деятельность и регулярно вбрасывать в кыргызское интернет-пространство свои "расследования". Теперь зрители реагируют на них даже еще позитивнее, потому что сам Темиров обрел ореол мученика, пострадавшего "за правду".

Прижали "Азаттык" - тот быстренько перестроился, вывел главный офис за пределы Кыргызстана и будет продолжать спокойно, методично изматывать и демонтировать нашу государственную систему.

Что там кыргызское правительство – в/на Украине власти пошли еще дальше и глубже, без сантиментов ликвидировав все СМИ и блогеров, которые хоть раз без обожания посмотрели в сторону президента. Помогло это Зеленскому? Ни в коей мере. Кто-то ушел в тень и продолжает с риском для жизни пописывать компроматы, кто-то и вовсе уехал из страны и издалека вещает свободно, ничего и никого не опасаясь.

Как Кыргызстану выиграть объявленную ему информационную войну? Возможно ли это в принципе? Советы бить первым и оперативнее противника реагировать на каждый чих (пока противник ничего не извратил, не переиначил и не использовал в своих целях) – пока не работают. Можно было бы по примеру Китая создать собственный интернет и перекрыть доступы ко всем зарубежным платформам… Можно было бы, если бы на это были средства.

Ясно одно: идет война не на жизнь, а на смерть. И, чтобы не оказаться в проигравших, государству необходимо отказаться от старых, неэффективных методов контроля СМИ: в узде сейчас никого не удержишь и в ежовы рукавицы не возьмешь. Надо выработать совершенно новые, современные способы и средства борьбы с вредоносными фейками и их распространителями. Любое уважающее себя государство нынче регулярно обновляет и совершенствует вооружение. На войне как на войне, неважно, "реальная" она, информационная или гибридная. Время такое – по-другому нельзя.