Государству вернули детсад стоимостью более 366 млн сомов

ГКНБ в рамках работы по возврату незаконно приватизированных объектов социальной инфраструктуры выявил нарушения законодательства при передаче в частную собственность здания детского сада с прилегающей территорией площадью 0,29 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, объект расположен в городе Бишкек (рабочий городок).

Следствие установило, что детский сад ранее находился на балансе АО "Кыргыз Темир". В 90-х годах он был незаконно передан в частную собственность в нарушение "Программы разгосударствления и приватизации государственной собственности". Владельцем стала гражданка Б.Г.Ш.

Приватизация прошла с нарушением указа президента №37-УП от 16.02.1995 года и постановления Правительства №421 от 09.10.1995 года. Эти акты предусматривали запрет на отчуждение объектов социальной инфраструктуры, включая детские дошкольные учреждения, независимо от доли государства в уставном фонде предприятий.

В результате принятых мер собственник здания, осознав незаконность сделки, добровольно вернул имущество на баланс государства. Оценочная стоимость детского сада составляет 366 185 000 сомов.