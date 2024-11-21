Погода
$ 86.46 - 86.87
€ 90.65 - 91.77

Государству вернули детсад стоимостью более 366 млн сомов

220  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ в рамках работы по возврату незаконно приватизированных объектов социальной инфраструктуры выявил нарушения законодательства при передаче в частную собственность здания детского сада с прилегающей территорией площадью 0,29 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, объект расположен в городе Бишкек (рабочий городок).

Следствие установило, что детский сад ранее находился на балансе АО "Кыргыз Темир". В 90-х годах он был незаконно передан в частную собственность в нарушение "Программы разгосударствления и приватизации государственной собственности". Владельцем стала гражданка Б.Г.Ш.

Приватизация прошла с нарушением указа президента №37-УП от 16.02.1995 года и постановления Правительства №421 от 09.10.1995 года. Эти акты предусматривали запрет на отчуждение объектов социальной инфраструктуры, включая детские дошкольные учреждения, независимо от доли государства в уставном фонде предприятий.

В результате принятых мер собственник здания, осознав незаконность сделки, добровольно вернул имущество на баланс государства. Оценочная стоимость детского сада составляет 366 185 000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440971
Теги:
ГКНБ, детский сад
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  