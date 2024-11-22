Алтынкен: Тендер подрядных работ на золотом месторождении в 2025 году

Информация о подрядных работах по добычным и проходческим работам в подземных условиях на 2025 год от ОсОО "Алтынкен"

1. Описание работ:

1.1. Наименование Заказчика: ОсОО "Алтынкен".

1.2. Наименование работ:

Вскрышные и проходческие работы; Горно-подготовительные и горно-нарезные работы на горизонте 1470 и выше, а также ниже горизонта 1470 (глубинная часть); Устройство крепи подземных горных выработок; Обслуживание подземных горных выработок; Монтажные работы в подземных условиях и другие сопутствующие мелкие работы на горизонтах и подэтажах.

1.3. Место выполнения работ:

Месторождение Талдыбулак, город Орловка, Кеминский район, Чуйская область, Кыргызская Республика.

1.4. Масштаб и содержание работ:

Вскрышные и проходческие работы; Горно-подготовительные и горно-нарезные работы на горизонте 1470 и выше, а также ниже горизонта 1470 (глубинная часть); Устройство крепи подземных горных выработок; Монтаж и демонтаж подпорных стен для закладочных работ; Обслуживание подземных горных выработок; Монтаж водопроводов, воздухопроводов и оборудования; Добыча методом заходок, бурение, погрузка и транспортировка до рудоспуска, бункера или иного места, указанного Заказчиком.

1.5. Условия выполнения работ:

Работы будут выполняться подрядным способом. Предусматривается предоставление рабочей силы и материалов. Договор заключается с фиксированной комплексной ценой.

Основные расходные материалы, такие как взрывчатые вещества, ГСМ, электроснабжение, водоснабжение и вентиляция, предоставляются Заказчиком. Стоимость материалов, полученных Подрядчиком со склада Заказчика, будет вычитаться из промежуточных платежей на основании фактического объема и цены расхода за текущий месяц (за исключением взрывчатых веществ).

Материалы для вентиляции, водоснабжения и взрывчатые вещества не вычитаются из стоимости. Укрупненная цена не включает данные категории материалов. Остальные вспомогательные материалы закупаются Подрядчиком.

2. Срок выполнения работ:

365 календарных дней.

Планируемое начало работ: 1 января 2025 года.

Планируемое завершение работ: 31 декабря 2025 года.

3. Стоимость работ:

Заинтересованные стороны могут проконсультироваться с ОсОО "Алтынкен". После проверки квалификации и соответствия техническим требованиям Заказчика, а также его одобрения, участникам будет направлено приглашение и информация о контрольной стоимости предстоящих работ.

4. Документы, необходимые для участия в коммерческих переговорах:

4.1. Финансовая документация:

Лицензия на добычу полезных ископаемых (оригинал или копия с печатью) для проверки. Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности (оригинал или копия с печатью) для проверки. Устав компании. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Доверенность от юридического лица (при необходимости). Информация о достижениях и опыте директора объекта. Справка об отсутствии налоговой задолженности. Приказ о назначении руководителя компании. Именной список основного управленческого персонала с указанием паспортных данных и квалификационных аттестатов. Справка об отсутствии судебных или арбитражных разбирательств за последние годы.

Документы должны быть предоставлены на русском и китайском языках, заверены печатью компании.

4.2. Техническая документация:

Технический план выполнения работ.

Список оборудования.

Данная информация предоставляется для проведения тендера на выполнение горно-проходческих работ на месторождении Талдыбулак Левобережный в 2025 году.

Период публикации информации: с 23 ноября по 3 декабря 2024 года.

Заинтересованные организации должны обладать соответствующей квалификацией и опытом работы.

Контактные данные:

Электронная почта: info@altynken.kg

Телефоны для справок: +996 701 886 878, +996 701 886 026.

К участию в коммерческих переговорах будут приглашены только те компании, которые пройдут отбор по квалификационным требованиям.