Алтынкен: Тендер подрядных работ на золотом месторождении в 2025 году

Информация о подрядных работах по добычным и проходческим работам в подземных условиях на 2025 год от ОсОО "Алтынкен"
1.1. Наименование Заказчика: ОсОО "Алтынкен".
1.2. Наименование работ:
1.3. Место выполнения работ:
Месторождение Талдыбулак, город Орловка, Кеминский район, Чуйская область, Кыргызская Республика.
1.4. Масштаб и содержание работ:
1.5. Условия выполнения работ:
Работы будут выполняться подрядным способом. Предусматривается предоставление рабочей силы и материалов. Договор заключается с фиксированной комплексной ценой.
Основные расходные материалы, такие как взрывчатые вещества, ГСМ, электроснабжение, водоснабжение и вентиляция, предоставляются Заказчиком. Стоимость материалов, полученных Подрядчиком со склада Заказчика, будет вычитаться из промежуточных платежей на основании фактического объема и цены расхода за текущий месяц (за исключением взрывчатых веществ).
Материалы для вентиляции, водоснабжения и взрывчатые вещества не вычитаются из стоимости. Укрупненная цена не включает данные категории материалов. Остальные вспомогательные материалы закупаются Подрядчиком.
365 календарных дней.
Планируемое начало работ: 1 января 2025 года.
Планируемое завершение работ: 31 декабря 2025 года.
Заинтересованные стороны могут проконсультироваться с ОсОО "Алтынкен". После проверки квалификации и соответствия техническим требованиям Заказчика, а также его одобрения, участникам будет направлено приглашение и информация о контрольной стоимости предстоящих работ.
4.1. Финансовая документация:
Документы должны быть предоставлены на русском и китайском языках, заверены печатью компании.
4.2. Техническая документация:
Технический план выполнения работ.
Список оборудования.
Данная информация предоставляется для проведения тендера на выполнение горно-проходческих работ на месторождении Талдыбулак Левобережный в 2025 году.
Период публикации информации: с 23 ноября по 3 декабря 2024 года.
Заинтересованные организации должны обладать соответствующей квалификацией и опытом работы.
Контактные данные:
Электронная почта: info@altynken.kg
Телефоны для справок: +996 701 886 878, +996 701 886 026.
К участию в коммерческих переговорах будут приглашены только те компании, которые пройдут отбор по квалификационным требованиям.