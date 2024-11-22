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Алтынкен: Тендер подрядных работ на золотом месторождении в 2025 году

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Информация о подрядных работах по добычным и проходческим работам в подземных условиях на 2025 год от ОсОО "Алтынкен"

1. Описание работ:

1.1. Наименование Заказчика: ОсОО "Алтынкен".

1.2. Наименование работ:

  1. Вскрышные и проходческие работы;
  2. Горно-подготовительные и горно-нарезные работы на горизонте 1470 и выше, а также ниже горизонта 1470 (глубинная часть);
  3. Устройство крепи подземных горных выработок;
  4. Обслуживание подземных горных выработок;
  5. Монтажные работы в подземных условиях и другие сопутствующие мелкие работы на горизонтах и подэтажах.

1.3. Место выполнения работ:

Месторождение Талдыбулак, город Орловка, Кеминский район, Чуйская область, Кыргызская Республика.

1.4. Масштаб и содержание работ:

  1. Вскрышные и проходческие работы;
  2. Горно-подготовительные и горно-нарезные работы на горизонте 1470 и выше, а также ниже горизонта 1470 (глубинная часть);
  3. Устройство крепи подземных горных выработок;
  4. Монтаж и демонтаж подпорных стен для закладочных работ;
  5. Обслуживание подземных горных выработок;
  6. Монтаж водопроводов, воздухопроводов и оборудования;
  7. Добыча методом заходок, бурение, погрузка и транспортировка до рудоспуска, бункера или иного места, указанного Заказчиком.

1.5. Условия выполнения работ:

Работы будут выполняться подрядным способом. Предусматривается предоставление рабочей силы и материалов. Договор заключается с фиксированной комплексной ценой.

Основные расходные материалы, такие как взрывчатые вещества, ГСМ, электроснабжение, водоснабжение и вентиляция, предоставляются Заказчиком. Стоимость материалов, полученных Подрядчиком со склада Заказчика, будет вычитаться из промежуточных платежей на основании фактического объема и цены расхода за текущий месяц (за исключением взрывчатых веществ).

Материалы для вентиляции, водоснабжения и взрывчатые вещества не вычитаются из стоимости. Укрупненная цена не включает данные категории материалов. Остальные вспомогательные материалы закупаются Подрядчиком.

2. Срок выполнения работ:

365 календарных дней.

Планируемое начало работ: 1 января 2025 года.

Планируемое завершение работ: 31 декабря 2025 года.

3. Стоимость работ:

Заинтересованные стороны могут проконсультироваться с ОсОО "Алтынкен". После проверки квалификации и соответствия техническим требованиям Заказчика, а также его одобрения, участникам будет направлено приглашение и информация о контрольной стоимости предстоящих работ.

4. Документы, необходимые для участия в коммерческих переговорах:

4.1. Финансовая документация:

  1. Лицензия на добычу полезных ископаемых (оригинал или копия с печатью) для проверки.
  2. Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности (оригинал или копия с печатью) для проверки.
  3. Устав компании.
  4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
  5. Доверенность от юридического лица (при необходимости).
  6. Информация о достижениях и опыте директора объекта.
  7. Справка об отсутствии налоговой задолженности.
  8. Приказ о назначении руководителя компании.
  9. Именной список основного управленческого персонала с указанием паспортных данных и квалификационных аттестатов.
  10. Справка об отсутствии судебных или арбитражных разбирательств за последние годы.

Документы должны быть предоставлены на русском и китайском языках, заверены печатью компании.

4.2. Техническая документация:

Технический план выполнения работ.

Список оборудования.

Данная информация предоставляется для проведения тендера на выполнение горно-проходческих работ на месторождении Талдыбулак Левобережный в 2025 году.

Период публикации информации: с 23 ноября по 3 декабря 2024 года.

Заинтересованные организации должны обладать соответствующей квалификацией и опытом работы.

Контактные данные:

Электронная почта: info@altynken.kg

Телефоны для справок: +996 701 886 878, +996 701 886 026.

К участию в коммерческих переговорах будут приглашены только те компании, которые пройдут отбор по квалификационным требованиям.


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URL: https://www.vb.kg/440976
Теги:
золото, Талды-Булак Левобережный, тендер
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