Камчыбек Ташиев оперативно решил жилищный вопрос сестер-сирот

Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял сестер-сирот, обратившихся через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 20 ноября в адрес главы Госкомитета поступило обращение от родных сестер Максатбековых - Асель (2004 г.р.) и Асыл (2012 г.р.). Они попросили помочь восстановить их права на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Бишкек, ул. Чимкентская, д. 41. Это имущество досталось им в наследство от матери, Давлетовой Н.Т., которая умерла в 2023 году от продолжительной болезни. Отец, Желденов М.И. (1973 г.р.), погиб в ДТП.

В ходе проверки выяснилось, что Давлетова Н.Т. проживала по указанному адресу с 2001 года. В 2008 году она выкупила дом у владельца Сапегина В.И. за 3000 долларов (примерно 114 000 сом), что было оформлено нотариально. Однако после передачи документов в Госрегистр не была произведена их регистрация, несмотря на наличие договора в архиве Госрегистра.

После смерти Сапегина В.И. его наследниками стали его жена и дочь, которые оформили наследство и продали дом Абыкановой К.Ж. Последняя потребовала от сестер Максатбековых освободить дом, так как стала его владельцем.

Глава ГКНБ поручил срочно решить жилищный вопрос сестер, учитывая их жизненные обстоятельства. Ошибки Госрегистра, из-за которых не была вовремя зарегистрирована документация, привели к повторным продажам дома. Это подтвердило отсутствие вины сестер Максатбековых.

В результате было принято решение предоставить сестрам две 3-комнатные квартиры в строящемся доме рядом с их жильем. Вопрос был решен оперативно и контролируется сотрудниками ГКНБ по поручению его председателя.

Сестры Максатбековы выразили благодарность руководству ГКНБ за быструю помощь и решение их жилищной проблемы.