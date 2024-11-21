Что дает Кыргызстану членство в международных объединениях

Кыргызстан сегодня интегрирован во множество объединений, союзов и организаций. Это дает республики ряд преференций и важные экономические, политические и социальные выгоды. В частности, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ и ООН укрепляет нашу безопасность, открывают доступ к крупным рынкам сбыта, способствуют привлечению инвестиций и интеграции страны в международное сообщество. Однако эффективность всех взаимодействий республики заметно различается.

Кыргызстан сегодня является членом десятков различных международных объединений и организаций. Только за девять месяцев этого года республика уже оплатила из бюджета в качестве взносов в международные организации 673,66 млн сомов. Среди ключевых партнеров республики можно выделить страны Европейского Союза, Турцию, которая особенно активизировалась в последние годы и Россию, с которой у республики больше всего общих связей.

Кыргызстан и Россия связаны тесными политическими, экономическими и военными отношениями. Вместе мы входим в ОДКБ, ШОС, СНГ и, конечно, являемся партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

Членство Кыргызстана в ЕАЭС способствует свободному перемещению наших товаров, услуг, капитала и работников во всех странах объединения. Это помогает нам активно развивать внешнюю торговлю, привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места.

Будучи членом ЕАЭС, республика получила доступ к огромному рынку. Товары, произведенные в республике, имеют привилегированные условия для экспорта в Россию и другие страны с союза. В 2023 году товарооборот с Россией превысил $3 млрд. Это около 30% от общего объема внешней торговли Кыргызстана. И тенденция наращивания торговых отношений между нашими странами продолжается. Только за январь-сентябрь наша торговля достигла $2 млрд 769,8 млн, что на 26,5% больше аналогичного периода 2023 года. Причем рост демонстрирует как экспорт наших товаров, который оценили в $899,8 млн (+51,2% к январю-сентябрю 2023 года), так и импорт, составивший $1,9 млрд, который вырос на 17,2%.

"Россия традиционно является ключевым торгово-экономическим партнером Кыргызстана. Санкции, наложенные на РФ, сыграли двойственную роль. С одной стороны, они усложнили экономическое взаимодействие России с западными странами, с другой - дали Кыргызстану возможность нарастить товарооборот с РФ. Например, кыргызские швейники стали замещать западные бренды на российском рынке. Российско-Кыргызский фонд развития также усилил поддержку проектов, ориентированных на экспорт в Россию. Объем товарооборота между странами превышает $3 млрд, где рост в значительной мере обеспечен экспортом из Кыргызстана. Недавно, Кыргызстан договорился о поставках сливочного масла в РФ, помогая поддерживать стабильность цен на российском рынке. Это лишь один из примеров расширения экономического сотрудничества. Но следует признать, что по-прежнему существуют логистические проблемы, связанные с прохождением товаров через Казахстан. В основном они создают сложности для сельхозпроизводителей. Но как известно, Россия и Кыргызстан сейчас работают над решением этих проблем", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Важно, что сотрудничество в рамках СНГ и ШОС также поддерживает экономическую стабильность нашей республики, предоставляя доступ еще и к рынкам Казахстана, Китая и других стран. А определенные преференции, действующие в рамках этих объединений, снижают для нас торговые барьеры и открывают доступ к финансированию.

Так, за первое полугодие 2024 года прямые иностранные инвестиции в Кыргызстан составили $462,2 млн долларов. Это на 107,7% больше чем с годом ранее. Важно, что более половины (более 55%) их объема поступили из стран ШОС. Для сравнения объем инвестиций из Нидерландов снизился на 81,2%, составив 7% от общего объема.

Одним из главных инвесторов Кыргызстана остается Россия. Инвестиции оттуда выросли на 124,2%. В целом за последние два года она вложила в нашу экономику $ 5 млрд. Таким образом среди всех прямых инвестиций из стран СНГ на долю России пришлось 65%.

При этом российские инвестиции играют ключевую роль в развитии промышленности, инфраструктуры и энергетики Кыргызстана. Например, Россией сегодня активно финансируются проекты ГЭС и модернизация транспортной республики. А через Российско-Кыргызский Фонд развития, который уже инвестировал в кыргызскую экономику свыше полмиллиарда долларов, в стране запускаются важные проекты, способствующие экономическому развитию страны.

Влияние фонда четко отражается на структуре занятости кыргызстанцев. Несмотря на то, что до сих пор большинство жителей страны работают в сфере сельского хозяйства и торговли, в последние годы мы видим явный рост в новых направлениях. По данным Национального статистического комитета, в аграрном секторе трудоустроено 17,1% от числа занятых граждан, включая лесное хозяйство и рыболовство, в оптовые и розничные торговли 15,8% рабочих мест, на третьем месте строительство с 12,5%, далее следуют обрабатывающая промышленность (10,9%), образование (9,8%) и транспортная деятельность и хранение грузов (8,4%).

Однако за последние годы отмечено незначительное сокращение доли занятых в сельском хозяйстве - с 18% в 2019 году до 17% в 2023 году, а в промышленности и строительстве - с 27% до 26%. В то же время в сфере услуг произошло увеличение занятости с 55% до 57%.

Важным для республики является и членство в ОДКБ. Вместе с ШОС эти объединения предоставляет Кыргызстану гарантии коллективной обороны и дают возможность участвовать в регулярных военных учениях, что повышает уровень и готовность отечественных вооруженных сил и укрепляет обороноспособность республики, особенно учитывая нестабильную ситуацию на южных границах.

ОДКБ сегодня поддерживает безопасность страны в условиях внешних угроз. На нашей территории размещена российская военная база "Кант". Это главный объект единой системы ПВО ОДКБ.

На сегодня между Россией и Кыргызстаном действует более 40 договоров о сотрудничестве в военной сфере. В том числе, Россия помогает нам с обучением наших военнослужащих. Ежегодно в вузах РФ обучаются 2,6 тысячи военнослужащих из стран-членов ОДКБ. Только за последние семь лет в российских вузах прошли обучение более 2,5 тысяч кыргызских военнослужащих.

Вместе с тем сотрудничество Кыргызстана с ШОС помогает нам противостоять вызовам терроризма и наркоторговли. Это особенно важно для нас в силу геополитического положения. Таким образом союзы Кыргызстана с Россией и другими постсоветскими странами в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС приносят республике жизненно важные преимущества. Они не просто открывают для нас возможности стабильного экономического развития и процветания, но также позволяют нам сохранять свою независимость и целостность в это сложное время.

Помимо этого, в рамках сотрудничества с Россией и странами ШОС Кыргызстан получает доступ к новейшим технологиям и возможностям для цифровой трансформации. Также возможное расширение сотрудничества с БРИКС открывает для нас перспективы привлечения инвестиций и инфраструктурных проектов. А членство в ООН и СНГ способствует реализации различных социальных и гуманитарных программ в сфере образования, здравоохранения и культуры. Это положительно влияет на качество жизни в нашей стране.

На фоне взаимодействия с Россией сотрудничество Кыргызстана с западными странами - будь то в рамках отдельных экономических программ или инициатив, поддерживаемых США и Европейским союзом - явно проигрывает. Подобные союзы часто строят исключительно на грантовых программах и гуманитарных проектах, имеющих краткосрочный эффект, за счет чего они никак не влияют на развитие страны.

"Товарооборот с Европейским Союзом достиг $2,3 млрд, однако почти 94% экспорта приходится на Швейцарию за счет поставок золота. Лишь 5% составляют другие товары, такие как экологически чистая продукция (сухофрукты, орехи). Несмотря на предоставленные ЕС льготы по ВСП+, позволяющие экспортировать без пошлин 6,2 тысячи наименований продукции, экспортные возможности Кыргызстана остаются ограниченными. Европейские рынки насыщены собственными товарами, что затрудняет продвижение кыргызской продукции. Единственное, что им интересно - это импорт сырья из Кыргызстана, но нужно ли это нам?", - продолжил Шестаков.

Несмотря на то, что ЕС позиционирует себя как значимый донор Кыргызстана, его реальное влияние на внутреннюю политику и экономику Кыргызстана остается ограниченным. Поскольку вся поддержка Европейского союза - помощь без каких-либо структурных изменений.

Не секрет, что для стран Евросоюза Кыргызстан не является значимым экономическим партнером. Товарооборот за первые девять месяцев этого года с Германией, единственной из ЕС, вошедшей в десятку наших торговых партнеров, составил всего $201,9 млн. Это в десятки раз уступает показателям торговли с Россией и Китаем ($4,4 млрд).

Если говорить об инвестициях со стороны Запада, то они также не представляют для нас существенного значения. При этом, участие в западных проектах может накладывать на нас политические обязательства, ограничивающие гибкость внешней политики страны и ее стремление к укреплению суверенитета.

К примеру, сейчас Евросоюз активно пытается нам навязать участие в проекте Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мало того, что выгоды этого проекта для нас сомнительны, так мы еще и должны подписаться на крупнейший кредит. По инициативе ЕС мы вместе с Узбекистаном должны взять у Европейского Инвестбанке кредит в размере 1,47 млрд евро. Для Кыргызстана это огромная сумма. Для сравнения, эта сумма практически равна обязательствами республики перед крупнейшим кредитором - Китаем.

Аналогичным образом серьезной пользы Кыргызстану не дает союз с тюркскими странами. За ним скрывается культурное сближение без каких-либо экономических выгод. Так, республика сегодня участвует в Тюркском совете. Он направлен исключительно на сближение тюркоязычных стран через культурные и образовательные проекты. В отличие от союзов с Россией и странами ЕАЭС, это взаимодействие не несет практической пользы нам.

Тюркский совет - культурная платформа. Реальные выгоды от этого союза минимальны, Совет не предлагает серьезных инициатив в сфере торговли, инвестиций или технологического обмена. Главным экономическим лидером Совета является Турция. Но ее влияние в регионе ограничено. Она не способна оказать поддержку на уровне, сравнимом с российскими или китайскими инициативами. Страна сегодня сама нуждается в поддержке поскольку переживает сильнейший финансовый кризис.

Иными словами, сотрудничество Кыргызстана с Турцией не имеет под собой каких-то стратегических шагов, и строится исключительно на идее тюркского братства без каких-то реальных выгод для нашей страны.

Хотя Турция является одним из основных торговых партнеров, общий объем двусторонней торговли в первом полугодии 2024 года составил лишь $736 млн, снизившись на 0,2%. По притоку прямых инвестиций Турция с 13% их общего объема значительно уступает России и Китаю. Турецкие инвестиции часто касаются малых и средних предприятий, и не затрагивают значительных инфраструктурных проектов.

"В 2023 году товарооборот с Турцией составил $1,5 млрд, однако более $1,1 млрд из этой суммы приходится на импорт из Турции. Экспорт Кыргызстана (около $300 млн) включает фасоль, фрукты, овощи и орехи, это указывает на значительное торговое неравенство. Турецкие компании активно представлены в Кыргызстане, особенно в сфере ритейла, однако кыргызская продукция, например, швейная, не находит аналогичного спроса на турецком рынке. Турция заинтересована в расширении импорта в Центральную Азию, что выгодно ее экономике, переживающей кризис", - поясняет Игорь Шестаков.

Вместе с тем довольно скромные выгоды, которые республика получает от взаимодействия с Турцией, не мешает последней навязывает нам различные программы в рамках "тюркского единства". Из последних можно выделить переход на "единый тюркский алфавит" на основе латиницы. Этот проект выгоден Турции, но не нам. И по этому поводу четко высказался эту президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он заявил, что о переходе не может быть и речи, и развитие государственного языка продолжится на кириллице.

Таким образом, мы видим, что стратегическое сотрудничество с Россией и странами постсоветского пространства через ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и потенциально с БРИКС является для нас жизненно важным. Они обеспечивают значительный экономический и политический эффект. Эти союзы предоставляют Кыргызстану доступ к крупным рынкам, технологическим и инфраструктурным проектам, а также поддержке в сфере безопасности, что делает их центральными в вопросах национального развития.

На фоне эффективного взаимодействия с Россией и другими странами региона союзы с западными и тюркскими странами в основном носят символический характер и не оказывают заметного влияния на развитие нашей экономики и инфраструктуры. Это говорит о том, что для устойчивого роста и эффективного использования международных возможностей нам следует сосредоточиться на союзах с проверенными партнерами, такими как Россия, Китай и страны ЕАЭС, и при этом сохранять гибкость во внешней политике.

"Среди всех международных экономических партнеров Россия остается наиболее выгодным для Кыргызстана. Экономические площадки, такие как ЕАЭС и СНГ, предоставляют республике более значимые возможности для развития, чем ЕС или Турция", - подытожил эксперт Игорь Шестаков.