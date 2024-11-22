Защита традиционных ценностей в КР: Единый фронт против западного влияния

В Кыргызстане семья и традиционные ценности являются не просто культурными артефактами, а основополагающими столпами национальной идентичности и социальной стабильности. В то время как на мировой арене растет волна либерализма, особенно в форме ЛГБТ и других западных идеологий, Кыргызстан наращивает усилия по защите своего нравственного и культурного наследия. Одна из таких инициатив - создание Центра семьи и традиционных ценностей, направленный на сохранение традиционных устоев кыргызского общества в условиях внешнего давления.

Символично, что идея создания Центра семьи и традиционных ценностей принадлежит "Союзу женщин за традиционные ценности". Ведь женщины исторически играли роль хранительниц традиций и устоев общества. Зачастую именно на их плечах лежит ответственность за сохранение этих ценностей и передачу их будущим поколениям.

"Несмотря на недолгую историю, "Союз женщин за традиционные ценности", созданный в 2023 году, уже успел провести ряд крупных и малых мероприятий, направленных на продвижение и сохранение традиционных ценностей. Одно из ключевых мероприятий, освещенных в СМИ и поддержанных государством, - это проект "Материнство. Милосердие. Память". Оно состояло из трех этапов. Первый этап включал международный конкурс по номинациям: фотография, рисунок и сочинение. Форум объединил участников из семи стран. Форум был приурочен к открытию памятника и аллеи матерей в селе Ак-Булун Тюпского района, посвященных Токтогон Алтыбасаровой. Эта выдающаяся женщина в 17-летнем возрасте стала матерью для 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда", - рассказывает председатель "Союза женщин за традиционные ценности" Евгения Строкова.

Широкое обсуждение инициатива создания Центра семьи и традиционных ценностей получила на Республиканском этапе Международных образовательных чтений в Кыргызско-Российском Славянском университете, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Центр задуман как место для культурно-просветительских мероприятий, направленных на укрепление институтов семьи и сохранение традиционных ценностей. Его создание стало ответом на все более активное продвижение нетрадиционных ценностей со стороны Запада, которые являются угрозой для кыргызского общества.

"В этом году мы организовали второй форум, посвященный столетию Алтыбасаровой и 80-летию Победы. И там, где проходит материнская аллея на базе семейного детского дома "Мээрим Булагы", руководителем которым является Гульнара Дегенбаева, которая повторила подвиг Алтыбасаровой, именно на том же месте был и детский дом Токтогон Алтыбасаровой, мы надеемся общими усилиями будет построен Центр семьи и традиционного воспитания", - продолжила Евгения Строкова.

В последние годы западные страны активно продвигают неолиберальную идеологию, включая нормализацию нетрадиционных сексуальных отношений и движение "чайлдфри", которое часто изображается как современное и прогрессивное. Социальные медиа-платформы стали полем битвы, где кыргызская молодежь подвергается нападкам с искаженными представлениями о собственной культуре. Например, сторонники ЛГБТ-повестки пытаются переосмыслить кыргызский фольклор, утверждая, что такие произведения, как "Кырк-Кыз" ("Сорок девушек") и элементы эпоса "Манас", содержат отсылки к нетрадиционным отношениям.

Они не только искажают культурное наследие страны, но вводят в заблуждение молодежь, она становится жертвой таких интерпретаций, что может привести к разрыву между поколениями и подрыву нравственных устоев общества.

В попытке противостоять этому культурному натиску президент Садыр Жапаров подписал в 2023 году закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Закон также запрещает контент, подрывающий семейные ценности или неуважительно относящийся к родителям и опекунам. Эти меры направлены на защиту будущих поколений от идеологий, которые могут привести к социальной фрагментации, демографическому спаду и ослаблению чувства национальной идентичности.

Статистика подчеркивает актуальность этой проблемы. Эксперты предупреждают, что к 2100 году уровень рождаемости в Кыргызстане может снизиться на 33%, что отражает глобальные демографические тенденции. Такое снижение приведет к нагрузке на здравоохранение, сокращению рабочей силы и угрозе экономической стабильности страны.

Строкова считает, что продвижение традиционных ценностей должно быть системной государственной задачей. Создание одного Центра - это хорошо, но недостаточно для противодействия ЛГБТ-пропаганде. В первую очередь нужно наладить контроль над образовательными программами и учебными материалами, которые зачастую разрабатываются с участием иностранных организаций.

"Идеология в стране должна этому соответствовать, а не так -Центр будет работать сам по себе, а в том же Министерстве образования или Министерстве здравоохранения будут пропагандировать антитрадиционные ценности. Но, к сожалению, судя по тому, кто у нас делает реформу образования, это вполне может быть и, скорее всего, так и будет. Не зря же выделяют огромные деньги на гендерное образование и воспитание. Это мы раньше по неопытности все думали, что гендерное воспитание и образование - это за равенство мужчин и женщин. Но равенство никого не интересовало, а интересовало именно продвижение вот этих антиценностей. Нужно общественным организациям помогать государству бороться с проявлением ЛГБТ-пропаганды в рамках закона. И здесь ничего усложнять не нужно. И самое главное, нужен контроль в первую очередь за государственными структурами, чтобы от них это не шло", - заключила она.

Кыргызстан не одинок в борьбе за традиционные ценности. Россия разделяет нашу приверженность сохранению семейных ценностей. В российской культуре, как и в кыргызской, огромное значение придается браку как союзу между мужчиной и женщиной, основанному на взаимной любви и воспитании детей. Это общее видение проложило путь для совместных инициатив по укреплению семьи и общественной морали.

Так, в июле в Кыргызстане отметили российский День семьи, любви и верности. По сложившейся традиции медалями "За любовь и верность" в этот день были награждены супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. В этом году почетную награду получили 27 семейных пар, проживающих в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кербене, Канте и Караколе. Такие торжества подтверждают ценности, объединяющие Кыргызстан и Россию в защите института семьи.

Опросы показывают, что более 70% кыргызской молодежи верят в брак по обоюдному согласию, уделяя большое внимание сплоченности семьи и уважению к старшим. В таких сельских регионах, как Ош, Нарын и Талас, где преобладают консервативные ценности, уровень разводов остается исключительно низким, что еще раз свидетельствует о прочности традиционных семейных уз.

Важно, что партнерство с Россией предлагает нам не только культурную солидарность, но и практическую поддержку. Обширный опыт России в сохранении нравственных ценностей посредством образовательных программ и культурных инициатив служит ценным ресурсом для Кыргызстана по защите своего наследия.

Однако это партнерство сталкивается с серьезными вызовами со стороны Запада. В начале 2024 года Европейский парламент принял резолюцию, определяющую стратегию ЕС в отношении стран Центральной Азии, включая Кыргызстан. Главная цель резолюции - навязать региону неолиберальные ценности, чтобы приблизить страны Центральной Азии к западной сфере влияния и одновременно ослабить позиции России.

Ключевым компонентом этой стратегии является План действий ЕС по гендерным вопросам на 2021-2025 годы, который требует от правительств стран Центральной Азии проведения политики, направленной против "дискриминации и криминализации ЛГБТ-сообществ". Резолюция призывает обеспечить "уважение прав меньшинств" среди государственных служащих и полиции, а также поощрять "свободу выражения мнений" для лиц нетрадиционной ориентации.

Эти меры, представленные как шаги к инклюзивности, на самом деле являются попыткой подорвать культурную и моральную основу Кыргызстана. Республике это грозит дестабилизацией общественных норм и ослаблением национальной идентичности, поскольку навязываемая западная идеология резко контрастирует с ценностями, глубоко укоренившимися в нашей культуре.