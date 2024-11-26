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В КР для увеличения экспорта укрепляют научно-техническую базу Минсельхоза

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- Светлана Лаптева
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Вопросы трансформации земель, поддержки сельскохозяйственной отрасли, органического производства и продовольственной безопасности были обсуждены в ходе рабочей поездки министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в Кара-Суйский район Ошской области.

В ходе визита Торобаев ознакомился с работой центра обслуживания фермеров и дал поручения по усилению работы центра и оказанию всесторонней поддержки фермерам.

В данном центре фермеры получат возможность проконсультироваться со специалистами областных учреждений и предприятий и представителями банков "Айыл-Банк", "Элдик Банк" и решить свои проблемы.

Основной целью центра обслуживания фермеров является предоставление фермерам подробной информации и консультаций по выбору семян, производству, продаже и государственной поддержке.

Следует отметить, что на встрече с руководителями структурных подразделений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ошской области министр Торобаев обсудил основные проблемы в реализации Указа Президента Садыра Жапарова "О дальнейшем развитии агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" и пути их решения.

Руководителям аграрного сектора поручено уделять больше внимания развитию кооперативов и предоставлению льготных кредитов, а также внесены и реализованы конкретные предложения по преобразованию земель, поддержке сельскохозяйственной отрасли, органическому производству и продовольственной безопасности.

Кроме того, принят ряд решений по увеличению объемов переработки на 50%, созданию МТС, удвоению экспорта, укреплению научно-технической базы сельского хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/440987
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, Кыргызстан
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