В КР для увеличения экспорта укрепляют научно-техническую базу Минсельхоза

Вопросы трансформации земель, поддержки сельскохозяйственной отрасли, органического производства и продовольственной безопасности были обсуждены в ходе рабочей поездки министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в Кара-Суйский район Ошской области.
В ходе визита Торобаев ознакомился с работой центра обслуживания фермеров и дал поручения по усилению работы центра и оказанию всесторонней поддержки фермерам.
В данном центре фермеры получат возможность проконсультироваться со специалистами областных учреждений и предприятий и представителями банков "Айыл-Банк", "Элдик Банк" и решить свои проблемы.
Основной целью центра обслуживания фермеров является предоставление фермерам подробной информации и консультаций по выбору семян, производству, продаже и государственной поддержке.
Следует отметить, что на встрече с руководителями структурных подразделений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ошской области министр Торобаев обсудил основные проблемы в реализации Указа Президента Садыра Жапарова "О дальнейшем развитии агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" и пути их решения.
Руководителям аграрного сектора поручено уделять больше внимания развитию кооперативов и предоставлению льготных кредитов, а также внесены и реализованы конкретные предложения по преобразованию земель, поддержке сельскохозяйственной отрасли, органическому производству и продовольственной безопасности.
Кроме того, принят ряд решений по увеличению объемов переработки на 50%, созданию МТС, удвоению экспорта, укреплению научно-технической базы сельского хозяйства.