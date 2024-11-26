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Житель Ала-Буки повредил пастбище при добыче золота

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- Светлана Лаптева
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Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявлено нарушение земельного законодательства на участке "Сарча" Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

"Житель указанной местности А.Н.М. помимо 0,50 га земельного участка, на который имеет сертификат, выданный Ала-Букинской районной государственной администрацией на добычу россыпного золота, выкопал 0,34 га пастбищного угодья сельскохозяйственного назначения, повредив плодородный слой почвы.

В итоге, в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 21 января 2023 года №25 "Об утверждении порядка исчисления размера ущерба за порчу земель" предъявлено исков на 261 120 сомов. Кроме того, по статье 241 кодекса КР "О правонарушениях" наложен штраф в размере 5 500 сомов".


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URL: https://www.vb.kg/440989
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