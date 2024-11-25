В 2024 году Кыргызстан достиг полного самообеспечения куриными яйцами, что свидетельствует о значительном прогрессе в птицеводческой отрасли. Однако обеспечение потребностей в курином мясе отечественным производством составляет около 35–40%, что указывает на необходимость дальнейшего развития этого сектора, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Для повышения уровня самообеспечения мясом птицы в стране реализуются крупные проекты. Такие как, Кредитование агропромышленного комплекса (КАПК), направленное на поддержку фермеров. Кроме того, в городе Балыкчи при поддержке РКФР планируется запуск дополнительной линии птицефабрики, что также поспособствует увеличению производства куриного мяса и снижению зависимости от импорта.

Эти инициативы направлены на укрепление продовольственной безопасности страны и создание новых рабочих мест, что положительно скажется на экономическом развитии Кыргызстана.