Погода
$ 86.64 - 87.07
€ 90.07 - 91.20

В 2024 году Кыргызстан достиг полного самообеспечения куриными яйцами

104  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2024 году Кыргызстан достиг полного самообеспечения куриными яйцами, что свидетельствует о значительном прогрессе в птицеводческой отрасли. Однако обеспечение потребностей в курином мясе отечественным производством составляет около 35–40%, что указывает на необходимость дальнейшего развития этого сектора, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Для повышения уровня самообеспечения мясом птицы в стране реализуются крупные проекты. Такие как, Кредитование агропромышленного комплекса (КАПК), направленное на поддержку фермеров. Кроме того, в городе Балыкчи при поддержке РКФР планируется запуск дополнительной линии птицефабрики, что также поспособствует увеличению производства куриного мяса и снижению зависимости от импорта.

Эти инициативы направлены на укрепление продовольственной безопасности страны и создание новых рабочих мест, что положительно скажется на экономическом развитии Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440990
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  