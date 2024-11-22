Кыргызстан ввел временный запрет на экспорт угля

Кабинет министров ввел временный запрет на экспорт угля автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сроком на шесть месяцев.

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Так, ограничение распространяется на уголь, классифицируемый кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС.

По данным документа, исключение сделано для автомобильных пунктов пропуска "Иркештам – автодорожный" и "Торугарт – автодорожный".

Ограничение не распространяется на госпредприятие "Кыргызкомур" при осуществлении им вывоза угля автомобильным транспортом через указанные пункты пропуска госграницы.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении данного запрета в течение трех дней.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Источник: Кабар