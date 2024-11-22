В Бишкеке состоится чемпионат КР по тяжелой атлетике

25-27 ноября в Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызской Республики по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики.

Дирекция олимпийского спорта и Федерация тяжелой атлетики вручат победителям дипломы и медали соответствующего уровня.

Спортсмены примут участие в следующих весовых категориях:

Мужчины: 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109 кг;

Женщины: 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87 кг.