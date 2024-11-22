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Мэры городов Кыргызстана обсудят комфортную среду для детей и молодежи

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25 ноября в Бишкеке состоится встреча мэров Кыргызстана в рамках конкурса "Город, дружественный для детей и молодежи". Сообщают организаторы.

Мероприятие организовано при координации Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Его цель - продвижение инициатив, способствующих созданию комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения.

В мероприятии примут участие:

- заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;

- заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев;

- глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Самман Джонг Тапа;

- мэры около 30 городов страны.

На встрече планируется обсуждение инициатив и проектов по улучшению качества городской среды для детей и молодежи, а также определение приоритетных направлений в рамках конкурса.


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URL: https://www.vb.kg/441004
Теги:
молодежь, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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