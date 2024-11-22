Мэры городов Кыргызстана обсудят комфортную среду для детей и молодежи

25 ноября в Бишкеке состоится встреча мэров Кыргызстана в рамках конкурса "Город, дружественный для детей и молодежи". Сообщают организаторы.
Мероприятие организовано при координации Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Его цель - продвижение инициатив, способствующих созданию комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения.
В мероприятии примут участие:
- заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;
- заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев;
- глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Самман Джонг Тапа;
- мэры около 30 городов страны.
На встрече планируется обсуждение инициатив и проектов по улучшению качества городской среды для детей и молодежи, а также определение приоритетных направлений в рамках конкурса.