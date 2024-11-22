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ГКНБ: Факт вымогательства со стороны Бакыта Аманбаева не подтвердился

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР сообщает, что 20 ноября 2024 года согласно поручению председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, начата проверка по заявлению гражданина Б.А. в отношении экс-посла КР в США и Канаде Бакыта Аманбаева по факту вымогательства последним 250 тысяч долларов США за положительное решение уголовного дела в отношении ранее задержанного родственника Б.А..

При этом, Бакыт Аманбаев со слов заявителя, хотел решить вопрос в пользу задержанного родственника через свои связи, а именно председателя ГКНБ Кыргызской Республики.

Следствием установлено, что между родственником Б.А. и Бакытом Аманбаевым имелись долговые обязательства между собой, то есть со стороны Бакыта Аманбаева вымогательства не было.

В настоящее время указанные денежные средства в размере 250 тысяч долларов США возвращены заявителю.

В связи с этим поступило встречное заявление от заявителя в отношении Бакыта Аманбаева. Тем самым, в действиях последнего отсутствуют признаки состава какого-либо преступления.

В настоящее время ГКНБ КР в отношении самого заявителя Б.А. выделены материалы по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления. По итогам проверки выделенных материалов будет дана юридическая оценка действиям заявителя.


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URL: https://www.vb.kg/441008
Теги:
вымогательство, посол, ГКНБ
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