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В Бишкеке отметили 100-летие первой газеты Кыргызстана "Кыргыз Туусу"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице Кыргызстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию - 100-летию со дня основания первой национальной газеты страны "Кыргыз Туусу". Этот день, ставший символичным для кыргызской журналистики, также отмечается как День кыргызской журналистики.

Праздничное мероприятие началось с показа видеоролика, который подробно рассказал о становлении газеты, её вкладе в развитие медиа и культурной идентичности страны. За сто лет своего существования "Кыргыз Туусу" выпустила более 24 тысяч номеров, оставаясь важным источником информации для граждан Кыргызстана и отражая этапы становления государства.

На мероприятии обсуждались современные вызовы и возможности, стоящие перед кыргызской журналистикой. Участники отметили, что в условиях цифровизации необходимо адаптироваться к новым форматам подачи информации, оставаясь верными высоким профессиональным стандартам.

Заместитель министра культуры Кыргызстана Марат Тагаев в своем выступлении отметил, что столетний юбилей издания - это не просто праздник, а значимая историческая веха. "В современном мире, где появляются новые медиаформаты, традиционная пресса сохраняет свою важность, предлагая уникальные возможности для профессионального роста журналистов", - сказал он.

Заместитель спикера Жогорку Кенеша Джамиля Исаева в свою очередь поблагодарила редакцию за многолетний труд.

"Газета стала культурным и историческим наследием нашей страны. "Кыргыз Туусу" сыграла важную роль в воспитании патриотизма и сохранении кыргызского языка", - сказала она

Заместитель председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов напомнил, что качественная аналитическая журналистика сегодня как никогда важна. По его словам, именно аналитика помогает обществу лучше понимать социальные и экономические процессы. Поэтому он призвал журналистов к более глубокому освещению актуальных тем.

В честь юбилея президент Садыр Жапаров выделил 1 миллион сомов на развитие газеты и передал редакции автомобиль, произведённый в Кыргызстане, ключи от которого вручил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.


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URL: https://www.vb.kg/441009
Теги:
СМИ, Кыргызстан
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