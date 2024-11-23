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В Бишкеке демонтируют гаражи на улице Псковской

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В Бишкеке начался демонтаж гаражей на улице Псковской, 71 (гаражный кооператив №22). Работы ведутся Управлением по контролю за землепользованием мэрии города.

Как сообщили в мэрии, 6 ноября председателю гаражного кооператива Сапрыкину С. направили письмо с требованием добровольно освободить муниципальную территорию. Через неделю, 12 ноября, на 250 гаражах разместили уведомления о необходимости демонтажа. При этом председатель кооператива взял на себя обязательство организовать добровольный снос.

Однако 22 ноября владельцы гаражей попытались помешать работе сотрудников управления и муниципального предприятия "Тазалык".

На данный момент демонтировано 10 гаражей. Часть владельцев приступила к разбору конструкций самостоятельно.

Освобожденный участок передан Национальной федерации бокса Кыргызской Республики в аренду до 16 февраля 2028 года. Здесь планируется построить многофункциональный спортивный комплекс с ареной бокса, двухуровневой парковкой и объектами социального, культурного и бытового назначения.


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URL: https://www.vb.kg/441018
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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