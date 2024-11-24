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Акылбек Жапаров подписал первый электронный нормативный правовой акт

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал первый нормативный правовой акт в электронном формате, используя систему электронного документооборота. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в отличие от прежней практики, когда подготовка и согласование нормативных правовых актов осуществлялись исключительно на бумаге, новый электронный документооборот значительно ускорит и упростит процедуру. Это позволит сократить сроки принятия решений и повысить оперативность работы государственных органов.

Следует отметить, что ранее был сделан переход государственных органов на электронный документооборот, что позволило минимизировать бумажную волокиту и ускорить межведомственное взаимодействие.

Однако процесс принятия нормативных правовых актов до сих пор оставался в бумажном формате. Подписание первого электронного НПА завершает этот этап цифровой трансформации, обеспечивая полный переход к электронному документообороту во всех стадиях подготовки и принятия нормативных правовых актов.


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URL: https://www.vb.kg/441021
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Документ, кабмин
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