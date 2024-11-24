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В Кыргызстане отметили юбилей Всемирного дня женского предпринимательства

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В Бишкеке отметили 10-летний юбилей Всемирного дня женского предпринимательства. Организовало и провело мероприятие Общественное объединение "Женский форум "Курак", основателем и членом правления которого является Айнура Сагынбаева. В 2015 году она была утверждена послом WED в Кыргызстане в штаб-квартире WED в Нью-Йорке.

Всемирный день женского предпринимательства - это глобальная инициатива, поддерживаемая ООН с 2014 года. Она направлена на поддержку и расширение прав и возможностей предпринимательниц во всём мире и охватывает более 140 стран мира. За десять лет WED в КР при активной позиции представителей государственных структур и донорского сообщества стал самой широкой и эффективной площадкой по продвижению женского предпринимательства в стране, объединив всех участников данного процесса развития.

Среди участников и гостей праздничного форума - руководители и представители женского бизнес-сообщества Центральной Азии, Азербайджана и России, представители ICF GLOBAL/Тихоокеанский регион, плюс ведущие коучи и менторы из пяти стран мира.

"Все эти годы мы работали в партнерстве с государством и приняли государственную программу по поддержке женского предпринимательства, - рассказала Айнура Сагынбаева. - Сегодня депутаты во втором чтении рассмотрели определение женского предпринимательства, и теперь мы можем принимать мощные экономические решения, чтобы вырос наш ВВП. Без женщин не обойтись, потому что у них дети, им нужно их кормить, поэтому от безысходности женщина идёт в бизнес и т.п. Мы хотим создать ей условия, чтобы она и за детьми ухаживала, и бизнес развивала, и из микробизнеса пошла в малый, а затем в средний бизнес. Только тогда экономика нашей страны разовьётся. В среднем и в большом бизнесе, которого у нас тоже немного, в большинстве своем присутствуют мужчины. Наши женщины, к сожалению, остаются только на низовом уровне и, несмотря на это, всё равно умудряются нести на себе бремя своих семей. Женское предпринимательство - это всемирная статистика, подтвержденная многими-многими исследованиями. Девяносто процентов своего дохода женщина тратит на семью, на сектор образования и здравоохранения, то есть то, что она заработала, вкладывает в экономику. Это должно быть очень выгодно государству".

Елена Баялинова,

журналист, участница форума женщин-предпринимательниц.


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URL: https://www.vb.kg/441024
Теги:
бизнес, форум, Центральная Азия, экономика, предприниматель, женщины, ООН
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