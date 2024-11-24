В Кыргызстане нарастили квоты по IT-специальностям до 4 тысяч мест

"В мире уже становится очевидным, что страны, способные внедрять искусственный интеллект с учетом национальных особенностей, становятся лидерами будущего. И Кыргызстан может быть таким лидером", - сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, открывая лекцию, организованную для членов кабинета министров и сотрудников администрации президента по теме развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что искусственный интеллект - это не просто инструмент, а новый язык, на котором человечество пишет будущее.

"В Кыргызстане цифровизация идет большими темпами. Наши усилия по цифровизации уже приносят ощутимые результаты. Инфраструктура цифрового правительства, развитие электронных услуг, проекты по использованию суперкомпьютера и создание кыргызскоязычного чат-бота - все это примеры того, как технологии становятся частью национальной идентичности. Цифровое правительство – это уже не мечта, а реальность. В кабинете министров используется электронный документооборот, что позволил нам сэкономить тонны бумаг, и, главное время. Оперативно решаются многие вопросы. Недавно я подписал распоряжение в электронном формате", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что сегодня искусственный интеллект способствует созданию новых уникальных рабочих мест, повышению качества жизни и даже сохранению культурного наследия. Он привел в пример проект "Акылай", который демонстрирует, что искусственный интеллект может быть не только функциональным, но и символом возрождения языка и традиций.

"Однако искусственный интеллект - это не только возможности, но и ответственность. Сегодня мы уделяем особое внимание защите данных граждан, прозрачности алгоритмов и минимизации рисков. Эти принципы лежат в основе национальной стратегии, которая направлена на то, чтобы технологии работали на благо каждого кыргызстанца.

Как показывает отчет Маккинзи, к 2030 году искусственный интеллект может добавить до 20 триллионов долларов к мировому ВВП. Наше участие в этой гонке означает не только стремление к экономическому росту, но и создание новой модели, основанной на сотрудничестве, инновациях", - сказал он, добавив, что в этом учебном году увеличена квота бюджетных мест от 500 до 4 тыс. по IT-специальности.

Отметим, лекция была проведена представителями Сколковского института науки и технологий и центра прикладного искусственного интеллекта.