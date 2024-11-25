Опубликован список граждан КР, нарушивших миграционное законодательство РФ

Министерство Труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики опубликовало список граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства.

В данном списке находятся 71 949 граждан Кыргызской Республики. В эту категорию входят лица, у которых отсутствует информация о заключении трудового или гражданско-правового договора, прохождении дактилоскопической регистрации, медицинского освидетельствования, либо постановке на миграционный учет.

С 1 января 2025 года вступает в силу Федеральный закон РФ, ограничивающий пребывание иностранных граждан без РВП, ВНЖ или трудового/гражданско-правового договора до 90 дней в течение одного календарного года. Это затронет граждан, ранее использовавших практику периодического выезда и въезда каждые три месяца.

С 5 февраля 2025 года в России начнет действовать "режим высылки" для граждан, незаконно пребывающих на территории РФ. Нарушители будут внесены в Реестр контролируемых лиц и подвергнуты ограничительным мерам.

Неисполнение установленных обязанностей законодательства Российской Федерации приведет к депортации и помещению в специализированных учреждениях.

Гражданам Кыргызстана рекомендуется соблюдать установленные требования для избежания негативных последствий.

Проверить список можно по ссылке.