"По каким законам работает университет "Манас" - Кыргызстана или Турции?"

Организация тюркских государств – это уникальная организация, которая пытается вместить в себя совершенно разные направления сотрудничества: культурно-гуманитарное, идеологическое, экономическое и военно-политическое. При этом формируется она по этническому и религиозному признаку и стремится объединить очень разные государства, что естественно ведет к определенным разногласиям. Об этом на круглом столе в Бишкеке заявил политолог Кубан Таабалдиев.

"Как представитель академической среды, я хотел бы обратить внимание на вопросы гуманитарного характера. Накануне визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Кыргызстан, академические работники университета "Манас" написали письмо на имя главы государства, генерального прокурора и председателя Верховного суда КР. Авторы письма выразили недовольство тем, как функционирует данный университет. Они задались вопросом, по каким законам он работает – Турции или Кыргызстана? На основании какого законодательства преподавателей принимают на работу и отправляют на пенсию? Письмо дошло до нашего президента, и ответ был такой – давайте молчать об этом до визита Эрдогана. Почему этот вопрос решили замолчать? Вероятно, потому что на повестке стояли другие более важные и стратегические вопросы", - отметил спикер.

При этом он считает ошибочным задвигать на задний план важные гуманитарные вопросы, которые ближе народу.

"Почему мы не хотим замечать, что происходит в университетах "Манас" и "Ала-Тоо", в школах "Сапат", поддаваясь турецкому влиянию? Но чем больше мы уступаем, тем больше на нас давят. В первые годы независимости Турция действительно хорошо к нам относилась. Однако с приходом к власти президента Ахмета Сезера, а затем и Реджепа Эрдогана в кыргызско-турецких отношениях стали происходить серьезные изменения, связанные с внутренними делами Турции. Правильно было сказано: мы должны изучать историю наших отношений с турецкой стороной. Нужно понимать ее исторический и образовательный контексты, чтобы избежать ошибок в будущем. Ее система образования, реализуемая в нашей стране, и в целом влияние на Кыргызстан могут привести к тому, что мы попадем под ее контроль", - обратил внимание политолог.

По его словам, если не учесть эти факторы, то в будущем Организация тюркских государств вполне может превратиться в инструмент давления: "Я не говорю, что мы не должны быть частью ОТГ, но наш флаг, наша независимость и наши гуманитарные позиции должны быть защищены".

В свою очередь системный аналитик Бактыбек Саипбаев выразил мнение, что Организация тюркских государств сегодня сильно "буксует" - даже Туркменистан не спешить становиться полноценным членом объединения. Чтобы этого не происходило, Кыргызстану стоит выступить с инициативой о его переименовании в "Организацию тюркских государств и народов".

"В России, например, в Поволжье живут татары, башкиры, чуваши. На Кавказе – кумыки, ногайцы, карачаевцы и балкарцы. На Алтае, в Южной Сибири – алтайцы, шорцы, хакасы, тувинцы. Есть уйгуры в Китае, гагаузы в Молдавии. Если бы мы изменили название, мы могли бы включить эти народы. Я уже не говорю о Венгрии", - пояснил спикер.

Вместе с тем он подчеркнул, что разговоры о военно-политическом или оборонительном союзе вызывают много вопросов и недопонимания.

"Одно дело обсуждать безопасность, сотрудничать спецслужбами, бороться с международным терроризмом. И совсем другое – создавать военно-политический или оборонительный союз. Против кого? Какой может быть оборонительный союз, если в его составе есть Турция – член НАТО? На примере Грузии и Украины мы знаем, как все начинается – с предложения сотрудничества. А затем начинаются разговоры о вступлении в альянс и так далее", - напомнил эксперт.

По его словам, сегодня в рамках ОТГ нужно сосредоточиться на экономическом, научно-образовательном и культурном сотрудничестве.

"Развивая эти направления, мы не будем вызывать сопротивления у таких соседей, как РФ и КНР. Более того нужно интегрировать Россию и Китай в наши процессы. Если бы они стали частью Организации тюркских государств и народов, это дало бы ей второе дыхание. Тогда она приобрела бы реальную силу, а не осталась на уровне красивых разговоров", - добавил Б. Саипбаев.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо ".