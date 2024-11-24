Погода
$ 86.64 - 87.07
€ 90.07 - 91.20

С июля 2025-го в Кыргызстане запретят вейпы и электронные сигареты

267  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты здоровья граждан (в Закон Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 октября 2024 года.

Целью данного Закона является обеспечение защиты здоровья и благополучия граждан от употребления электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.

Законом запрещается ввоз, обращение и использование электронных сигарет на территории Кыргызской Республики.

Кроме этого, Законом предусматривается ответственность за нарушение требований о запрете использования и реализации электронных сигарет в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Так, за использование электронных сигарет на физических лиц налагается штраф в размере – 100 расчетных показателей, на юридических лиц в размере – 600 расчетных показателей, также за реализацию электронных сигарет налагается штраф на физических лиц в размере – 200 расчетных показателей, на юридических лиц в размере – 650 расчетных показателей.

Законом также вносятся изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым незаконный ввоз электронных сигарет электронных сигарет в значительном размере – наказывается исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 1000 до 1200 расчетных показателей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.

То же деяние, совершенное в крупном или особо крупном размере – наказывается штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок от одного до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441036
Теги:
президент, табак, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  