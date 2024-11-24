С июля 2025-го в Кыргызстане запретят вейпы и электронные сигареты

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты здоровья граждан (в Закон Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 октября 2024 года.

Целью данного Закона является обеспечение защиты здоровья и благополучия граждан от употребления электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.

Законом запрещается ввоз, обращение и использование электронных сигарет на территории Кыргызской Республики.

Кроме этого, Законом предусматривается ответственность за нарушение требований о запрете использования и реализации электронных сигарет в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Так, за использование электронных сигарет на физических лиц налагается штраф в размере – 100 расчетных показателей, на юридических лиц в размере – 600 расчетных показателей, также за реализацию электронных сигарет налагается штраф на физических лиц в размере – 200 расчетных показателей, на юридических лиц в размере – 650 расчетных показателей.

Законом также вносятся изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым незаконный ввоз электронных сигарет электронных сигарет в значительном размере – наказывается исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 1000 до 1200 расчетных показателей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.

То же деяние, совершенное в крупном или особо крупном размере – наказывается штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок от одного до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.