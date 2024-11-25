Скончался выдающийся хирург Кыргызстана Мамбет Мамакеев

Скончался выдающийся хирург Кыргызстана, академик НАН КР и Герой Кыргызской Республики Мамбет Мамакеев.

Мамбет Мамакеев родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области. В 1952 году он окончил лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института и начал свою карьеру врача-хирурга. За более чем 70 лет работы в медицине он провел более 30 тысяч операций и консультировал около 100 тысяч пациентов.

Мамбет Мамакеев стал основоположником кыргызской школы неотложной хирургии и пионером лапароскопической хирургии в СНГ. Его вклад в развитие отечественной медицины и науки невозможно переоценить.

Он возглавлял Национальный хирургический центр МЗ КР с 1996 по 2014 год, создав научную хирургическую школу, которая сыграла ключевую роль в развитии хирургического образования и медицинской практики в Кыргызстане.

Мамбет Мамакеев был награждён множеством государственных наград, включая ордена Манаса, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также званием Героя Кыргызской Республики. Он был автором более 260 научных трудов и 13 монографий, а также подготовил 20 докторов и 22 кандидатов медицинских наук.

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким Мамбета Мамакеева.