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Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Вену

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Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Австрийскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в международном аэропорту Вены главу государства встретил руководитель протокола Федерального министерства по европейским и международным делам Австрийской Республики Максимилиан Хеннинг.

На флагштоках международного аэропорта города Вена были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Австрии, расстелена ковровая дорожка.

В рамках официального визита запланированы двусторонние переговоры Садыра Жапарова с Федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в узком и расширенном форматах, с Федеральным канцлером Карлом Нехаммером, а также с председателем Национального совета Вальтером Розенкранцем.


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URL: https://www.vb.kg/441038
Теги:
Австрия, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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