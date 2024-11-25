В Бустоне прошла встреча по делимитации кыргызско-таджикской границы

В городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы продолжить работу по определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.