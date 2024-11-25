ГКНБ задержал отправителя анонимного письма Ташиеву (подробности)

В связи с инцидентом, связанным с получением главой ГКНБ, генерал-полковником Камчыбеком Ташиевым анонимного письма с угрозами, по поручению президента Садыра Жапарова была образована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

На основе собранных материалов в ходе проверки Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по ст. 36-122 ч. 2 п. 4 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть по факту подготовки убийства лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности.

В результате оперативно-розыскных и технических мероприятий был установлен гражданин Кыргызской Республики Ж.А.С., ранее дважды судимый, с образованием военного летчика, служивший в составе ограниченного военного контингента на афганской границе, где приобрел боевой опыт и навыки конспирации. С 1994 года Ж.А.С. служил в Вооруженных силах Кыргызстана.

Установлено, что Ж.А.С. является автором анонимного письма с угрозами. Расследование показало, что он долгое время готовил преступление и создавал условия для сокрытия своей причастности.

С целью устрашения Ж.А.С. подготовил анонимное письмо в электронном формате с угрозами убийства в адрес генерал-полковника К.К. Ташиева и членов его семьи, после чего записал его на флеш-карту и упаковал в конверт. Для сохранения своей личности в тайне он привлек лицо без определенного места жительства Б.М.М., который за вознаграждение в виде продуктов питания доставил конверт в общественную приемную ГКНБ.

Ж.А.С. был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела изъяты компьютеры, на которых готовилось анонимное письмо с угрозами, образцы сургуча для опечатывания конверта, а также назначены соответствующие экспертизы. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Кроме того, устанавливается причастность Ж.А.С. к иностранным спецслужбам и деструктивным силам, заинтересованным в дестабилизации общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Детали расследования не могут быть раскрыты в интересах следствия.

ГКНБ отмечает, что органы национальной безопасности продолжат бескомпромиссную борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а подобные факты будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства республики.

Напомним, что 20 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о поступившем в его адрес письме, автор которого сообщает о крупном заговоре против него и других руководителей страны.