Погода
$ 86.64 - 87.07
€ 90.07 - 91.20

ГКНБ задержал отправителя анонимного письма Ташиеву (подробности)

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с инцидентом, связанным с получением главой ГКНБ, генерал-полковником Камчыбеком Ташиевым анонимного письма с угрозами, по поручению президента Садыра Жапарова была образована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

На основе собранных материалов в ходе проверки Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по ст. 36-122 ч. 2 п. 4 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть по факту подготовки убийства лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности.

В результате оперативно-розыскных и технических мероприятий был установлен гражданин Кыргызской Республики Ж.А.С., ранее дважды судимый, с образованием военного летчика, служивший в составе ограниченного военного контингента на афганской границе, где приобрел боевой опыт и навыки конспирации. С 1994 года Ж.А.С. служил в Вооруженных силах Кыргызстана.

Установлено, что Ж.А.С. является автором анонимного письма с угрозами. Расследование показало, что он долгое время готовил преступление и создавал условия для сокрытия своей причастности.

С целью устрашения Ж.А.С. подготовил анонимное письмо в электронном формате с угрозами убийства в адрес генерал-полковника К.К. Ташиева и членов его семьи, после чего записал его на флеш-карту и упаковал в конверт. Для сохранения своей личности в тайне он привлек лицо без определенного места жительства Б.М.М., который за вознаграждение в виде продуктов питания доставил конверт в общественную приемную ГКНБ.

Ж.А.С. был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела изъяты компьютеры, на которых готовилось анонимное письмо с угрозами, образцы сургуча для опечатывания конверта, а также назначены соответствующие экспертизы. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Кроме того, устанавливается причастность Ж.А.С. к иностранным спецслужбам и деструктивным силам, заинтересованным в дестабилизации общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Детали расследования не могут быть раскрыты в интересах следствия.

ГКНБ отмечает, что органы национальной безопасности продолжат бескомпромиссную борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а подобные факты будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства республики.

Напомним, что 20 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о поступившем в его адрес письме, автор которого сообщает о крупном заговоре против него и других руководителей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441042
Теги:
ГКНБ, задержание
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  