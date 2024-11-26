Кыргызстан планирует увеличить экспорт ягодной продукции до $1 млрд

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР окажет содействие ягодоводов в трансформации земель для создания инфраструктуры, включая логистические центры и перерабатывающие объекты, а также обеспечит доступ участников кластера к льготному кредитованию и государственной поддержке.

В первую очередь министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и ОЮЛ "Ассоциация ягодоводов Кыргызской Республики" подписан Меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились о совместных усилиях по развитию ягодоводческой отрасли, включая передачу Ассоциации полномочий по управлению кластером ягодоводов и координации участников отрасли. Также Меморандум предусматривает сертификацию саженцев в соответствии с национальными и международными стандартами, включая рекомендации Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV).

Особое внимание уделено внедрению международных стандартов безопасности и качества продукции, таких как ХАСП, ISO, GlobalG.A.P., BRCGS и IFS, которые помогут отечественной продукции соответствовать требованиям мировых рынков и значительно повысить её экспортный потенциал.

Реализация этих мер направлена на увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции и достижение цели - экспорта ягодной продукции на сумму $1 миллиард к 2030 году.