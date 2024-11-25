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Четыре троллейбусных маршрута в Бишкеке заменены автобусами

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В городе Бишкек четыре троллейбусные линии заменили на автобусные маршруты.Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на сегодняшний день автобусы №4, №5, №8 и №10 курсируют в столице по маршруту троллейбусов.

Отметим, что на замену троллейбусных маршрутов запускаются новые автобусные линии. При поступлении автобусов троллейбусные маршруты №14 и №17 будут возобновлены.

Напомним, что за счет финансирования Азиатского банка развития в двух троллейбусных ДЕПО проводится капитальный ремонт с уткановкой электрозарядных устройств. В связи с этим, движение троллейбусов приостановлено.

Вместо троллейбусов на службу горожанам прибудут современные электробусы, отвечающие международным стандартам


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URL: https://www.vb.kg/441045
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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