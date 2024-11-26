"Турция стремится к региональному лидерству, а не паритетному партнерству"

Страны Центральной Азии – это независимые государства с собственными национальными интересами. Соответственно, сотрудничество в рамках ОТГ требует равноправного взаимодействия всех участников. Такое мнение в рамках круглого стола: "К итогам саммита ОТГ. Геополитические контуры тюркского мира: идеология, экономика, безопасность" высказала директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова.

По ее словам, во внешней политике Турции прослеживается амбициозное стремление к возвращению утраченного влияния Османской империи, поэтому Анкара стремится взять на себя роль регионального лидера, игнорируя ряд принципиальных для стран ЦА моментов: "Так, мы видим продавливание концепции общетюркского военного альянса, продвижение пантюркистских идеологических и образовательных установок в сочетании с элементами религиозного радикализма", - отметила спикер.

По ее словам, амбиции Анкары четко вырисовываются в высказываниях президента Эрдогана в октябре 2019 года: "До сегодняшнего дня мы говорили: "Одна нация - два государства". Вчера я заявил, что теперь мы стали одной нацией – пятью государствами. Дай Бог, Туркменистан тоже примкнет к нам, и таким образом мы станем одной нацией – шестью государствами, усилим совместное сотрудничество в регионе".

"В политическом смысле термин "нация" возникает в пределах одного государства, и это безусловная аксиома, которая не обсуждается. Соответственно, чтобы стать одной нацией, надо распрощаться со своей независимостью. СМИ Турции используют такие термины, как "узбекские турки ", "кыргызские турки ", "казахские турки ", что выглядит неуместным по отношению к народам ЦА, которые являются государство образующими народами и имеют самоназвание без дополнительного "турки". Это вызывает сомнения в паритетном и партнерском отношении к странам нашего региона со стороны Анкары", - поделилась мнением эксперт.

Она напомнила, что в начале 90-х годов, Сулейман Демирель – с 1991 по 1993 занимавший пост премьер-министра, а с 1993 по 2000 годы президента Турции – говорил, что у его страны появилась уникальная перспектива "определять политическое будущее мусульманских республик СНГ". И ключевое слово тут определять – т.е. главенствовать.

"Не совсем однозначна инициатива Турции о переходе всех пяти стран ОТГ на общетюркский алфавит, за основу которого берется современный турецкий алфавит на латинице. Этот алфавит был разработан всего 100 лет назад Ататюрком, который стремился приблизиться к культуре Запада. Какое духовное и моральное разложение происходит сейчас на Западе, мы все видим и не хотели бы такой культуры для будущего наших детей. Анкара заявляет, что у Турции нет этнической политики по отношению к тюркоязычным странам. Однако действия турецкой стороны говорят об обратном – Турция активно продавливает свои собственные интересы", - подчеркнула К. Эрназарова.

Она напомнила, что письменность в странах Средней Азии сформировалась с конца XIX, при этом кириллица была выбрана не случайно. Ученый востоковед, исламовед, переводчик и просветитель Н.И. Ильминский был восхищен древним языком автохтонных народов-киргизов (тогда казахи и кыргызы), но обнаружил засилье татарскими формами и оборотами из-за использования арабского алфавита.

"Теперь по истечении больше, чем ста лет кириллицей пользуются не только постсоветские страны, но и тюркоязычные народы России, с которыми у наших народов есть тесная связь. Переход к латинице приведет к разъединению с народами, с которыми мы близки больше, чем с тюрками Турции. За это время выпущены сотни тысяч книг на кириллице. Это наше культурное наследие, и если мы от него избавимся, то последствия будут пожинать наши будущие поколения. Прежде чем принимать такие решения надо бы спросить у своих народов, нужны ли им такие реформы", - подчеркнула спикер.

Вместе с тем она обратила внимание, что истинные цели Турции в формате ОТГ заключаются в стремлении Анкары в долгосрочной перспективе получить региональное лидерство и составить конкуренцию Китаю и России, поскольку во всех остальных направлениях амбиции Эрдогана серьезно ограничиваются другими геополитическими игроками.

Эксперт также обратила внимание, что Турция является членом НАТО, тогда как две страны ОТГ из пяти – Кыргызстан и Казахстан – являются членами ОДКБ. Учитывая, что два эти блока не являются дружественными по отношению друг к другу, сотрудничество с Анкарой в военно-техническом и оборонительном формате может создать определенные риски и угрозы безопасности.

"Приезд на саммит вместе с Эрдоганом большого количества руководителей силового блока, а затем их встречи с руководителями силовых ведомств Кыргызстана вызывают опасения относительно вовлечения нашей страны в геополитические игры Запада, а возможно и военные конфликты, через Турцию", - напомнила эксперт.

По ее словам, на данном этапе страны ЦА должны четко определиться со своими перспективами развития, а также национальными и региональными интересами, а не действовать в рамках форматов, навязываемых "цивилизованными" странами.

"На мой взгляд, сейчас уже счет идет не на годы, а на дни, поэтому у нас нет времени на шатания. Нужно ставить реальные приоритеты с учетом собственных интересов, а не действовать в угоду геополитическим игрокам, которые подсовывают нам "стеклянные бусы" в виде эфемерных, а подчас вредоносных инициатив и проектов. У нас есть проверенные союзники в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, с ними и нужно взаимодействовать в ближайшей и долгосрочной перспективе", - добавила К. Эрназарова.

В свою очередь независимый эксперт по экономике и госуправлению, д.э.н. доцент Алмаз Насыров дал оценку перспективам экономической интеграции в рамках ОТГ. По его словам, основу отношений в Организации составляет экономический потенциал ее участников, другой вопрос – наличие возможностей и желания вкладывать их в развитие объединения.

Он сообщил, что упрощенный анализ торгового баланса стран, состоящих в членстве ОТГ по отношению к Кыргызстану, показывает, что позиции Кыргызстана требуют усиления. В целом, по данным за 2023 год, показатели торгового баланса у КР со всеми странами ОТГ отрицательные.

"С точки зрения экономических интересов, позиция Кыргызстана должна быть прагматичной. В целом, если рассматривать внешнюю торговлю Кыргызстана, у нас только 20% приходится на экспорт, и порядка 80% – на импорт. При этом, основными торгово-экономическими партнерами, т.е. ключевыми импортерами для Кыргызстана являются Китай и Россия, а экспорт направлен преимущественно в Россию, Казахстан и Узбекистан. За 2023 год товарооборот КР с РФ составил $3 млрд, в нынешнем году страны нацелены довести его до $5 млрд. С КНР товарооборот уже фактически преодолел 5- миллиардный порог. То есть устойчивые экономические связи с Россией и Китаем очевидны", - напомнил А. Насыров.

Вместе с тем, Кыргызстан ведет многовекторную внешнюю политику, но при этом реализуемые направления сотрудничества должны отражать приоритеты экономического развития и национальной безопасности республики, и отвечать, в том числе, на вопрос, по каким приоритетным направлениям мы будем выстраивать двусторонние отношения со странами в рамках той же ОТГ.

"Безусловно, это объединение дополняет другие существующие интеграционные проекты, участником которых является Кыргызстан. Но важно понимать, в части экономического взаимодействия или привлечения технологий, каких сдвигов или решений мы сможем добиться в рамках ОТГ. Для экономики Кыргызстана сейчас важны инфраструктурные проекты, включая транспортные коридоры, торгово-логистические мощности, выход к морским путям через Каспий и т.д. Соответственно нужно понимать, какой вклад в их развитие могли бы сделать страны ОТГ. Экономическая база ОТГ сейчас находится на стадии становления, и перспективы взаимовыгодности в силу различных объективных обстоятельств не очевидны", - пояснил спикер.

Он также обратил внимание, что зачастую экономика сопровождается решением геополитических вопросов. По итогам саммита в Бишкеке были сделаны серьезные заявления, которые в дальнейшем могут иметь место в вопросах политической интеграции. Отсюда очень важно на начальном этапе четко определить свои интересы и приоритеты.

"Заслуживает внимания то, что в процессе саммита была сделана попытка определения будущего кураторства региона. Ранее традиционно существовали, два-три вектора – Россия, Китай и США. Сегодня уже проявляются очертания интересов других стран. С этой точки зрения мы также должны ставить на первое место интересы своего государства. А для этого нужно ответить на вопрос, к каким результатам мы придем в перспективе, учитывая, что на современном этапе мироустройства геополитические тенденции стремительно меняются", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что на данном этапе ОТГ находится на стадии поиска точек соприкосновения. В ближайшей перспективе развитие партнерства в рамках данного объединения будет углубляться преимущественно в гуманитарной сфере. Соответственно, ни о какой-либо политике не может быть и речи.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо ".