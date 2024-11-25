"Ужесточение законов в РФ направлено на искоренение нелегальной миграции"

Те новации, которые сейчас проводятся в России в области миграционного права, относятся в первую очередь к искоренению нелегальной миграции. Заявления об этническом предпочтении тех или иных положений миграционного законодательства неверны. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов заявил в беседе с журналистами.

По его словам, вопрос касается исключительно нелегальной миграции. И ответственность за организацию нелегальной миграции по отношению к российским гражданам не меньше, а порой даже больше, чем к трудовым мигрантам.

"Преференции для кыргызских граждан большие: не нужно получать патент на работу в РФ, не нужно получать разрешение на въезд в РФ, поскольку существует четыре свободы, одна из них - свобода перемещения. Самое главное - трудящийся из КР, находясь на территории РФ, должен строго соблюдать законы России. Строгое соблюдение законов гарантирует, что никаких проблем у кыргызстанских трудовых мигрантов не будет, как и возникновения каких-либо дополнительных требований", - подчеркнул Вакунов.