Садыр Жапаров объявил выговор Акылбеку Жапарову и Эдилю Байсалову

Президент Садыр Жапаров объявил выговор председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову, ряду руководителей госорганов и сотрудникам администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подписал распоряжение, согласно которому, за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Министерством образования Кыргызской Республики некачественных ноутбуков для учителей средних школ объявлен выговор:

– Председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову;

– Заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову;

– Министру образования и науки Догдуркүл Кендирбаевой;

– Заместителю министра образования и науки по цифровому развитию Лире Самыкбаевой;

– Заведующей отделом отраслевой политики – заместителю начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Жипарисе Рысбековой;

– Главному эксперту отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Медербеку Омурбекову.