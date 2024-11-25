"Давление на банковскую сферу КР – вмешательство в дела суверенной страны"

Давление на банковскую сферу КР – прямое вмешательство других государств в дела суверенной республики. Кыргызстан сам определяет: с кем ему торговать, как ему торговать и что ему покупать и продавать какой-либо стране. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов в беседе с журналистами.

По его мнению, республика в праве решать, какие экономические проекты, в какой сфере и как ей реализовывать на своей территории.

"Думаю, со временем эти вопросы Кыргызстан озвучит и на международных площадках. Ведь невозможно постоянно оглядываться на незаконные санкции, которые противоречат, в том числе, нормам ООН. И сейчас все больше государств приходит к такому мнению. В том числе, в Центральной Азии", - подчеркнул Сергей Вакунов.