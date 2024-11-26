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Дефицит сжиженного газа в Бишкеке: что привело к нехватке?

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В последние дни в Бишкеке наблюдается частичная нехватка сжиженного углеводородного газа (СУГ) на некоторых автозаправочных станциях. Основной причиной этого является нехватка железнодорожных цистерн на железных дорогах России. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

Также стоит отметить, что рост потребления СУГ в Кыргызстане стал результатом значительного повышения цен на этот ресурс за последние несколько лет, что привело к увеличению его использования. В столице особенно ощутим дефицит, поскольку основная часть автомобилей, потребляющих СУГ, используется для пассажирских перевозок.

На данный момент объемы СУГ, необходимые для удовлетворения внутреннего спроса, уже находятся в пути из Казахстана и скоро поступят в Кыргызстан. Казахские железные дороги активно содействуют беспрепятственному пропуску этих поставок.

Стоит также отметить, что аналогичные проблемы с нехваткой СУГ в последние дни возникли и в соседних странах - Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.


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URL: https://www.vb.kg/441058
Теги:
газ, Кыргызстан, автомобили
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