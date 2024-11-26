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В Кыргызстане внедряют электронные трудовые книжки для упрощения учета

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Министерство цифрового развития Кыргызской Республики сообщает о значительном шаге в цифровизации государственных услуг. Разработан и представлен модуль "Электронная трудовая книжка" (ЭТК), который является частью автоматизированной информационной системы "е-Kyzmat". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект направлен на упрощение учета трудовой деятельности граждан, обеспечение удобного доступа к данным о трудовой и служебной истории работников и исключение использования бумажных трудовых книжек. Внедрение системы создаст прозрачный и удобный процесс взаимодействия между гражданами, работодателями и государственными органами, ускоряя обмен информацией и снижая бюрократическую нагрузку.

28 марта техническое задание для модуля было согласовано с Государственным агентством по делам госслужбы и органов местного самоуправления (ГАГСМС). 11 октября на базе ГП "Инфоком" была представлена тестовая версия системы. Представители ГАГСМС и Министерства труда, социального обеспечения и миграции (МТСОМ) оценили функциональные возможности модуля и его преимущества для автоматизации учета трудовой деятельности.

Пилотное тестирование начнется до 1 декабря 2024 года. В первых рядах участников - центральные аппараты МЦР, МТСОМ и ГАГСМС. Сотрудники ключевых ведомств уже получили доступ к системе и прошли обучение для эффективного использования нового инструмента.

"Электронная трудовая книжка" значительно упростит учет трудовой деятельности, сделает процесс прозрачным, удобным и оперативным. Централизованное хранение данных исключает риск утери или подделки информации, сокращает бумажный документооборот и делает систему экологичной.

Этот проект - важный шаг в цифровой трансформации государственного управления и повышении качества государственных услуг. После успешного завершения пилотного этапа планируется масштабное внедрение модуля на национальном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/441059
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, работа
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