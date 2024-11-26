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Посол РФ в КР не исключил открытия в республике филиалов российских банков

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- Виктория Гунгер
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Я считаю, что открытие филиалов тех или иных банков, или банковских структур, причем зеркальное открытие, не противоречит никаким международным законам. И, в первую очередь, интересно и важно для экономического и финансового сотрудничества тех государств, которые выступают их партнерами. Об этом на вопрос журналиста VB.KG о возможности открытия филиалов банков РФ в Кыргызстане сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов.

По его словам, с крупными банками, наверное, сложно, так как они находятся под санкциями.

"Никто из РФ банков не готов подвергать риску партнеров из КР. Но те финансовые учреждения, которые не находятся под санкциями, могут открыть свои филиалы в вашей республике при определенных условиях. Думаю, такой проект будет реализован", - отметил Сергей Вакунов.

Напомним, глава кабмина Акылбек Жапаров предложил крупнейшим российским банкам открыть филиалы в Кыргызстане. Данное предложение он озвучил на прошедшем в российском городе Красноярск 25-м заседании межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

"С учетом стремлений сторон по модернизации финансовой сферы и повышения доли расчетов в национальных валютах, считаю важным участие крупнейших государственных банков России, таких как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и группа Газпромбанка, на финансовом рынке Кыргызстана. В частности, по открытию в Кыргызстане филиалов российских банков", - подчеркнул тогда Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/441061
Теги:
Акылбек Жапаров, банковский сектор, правительство, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, посол
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