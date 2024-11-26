Скончался известный кыргызский хирург и ученый Эрнст Акрамов

Сегодня стало известно о кончине известного кыргызстанского хирурга Эрнста Акрамова. О его смерти сообщили близкие на странице в соцсети.

Эрнст Хашимович Акрамов был выдающимся учёным-хирургом, гуманистом, государственным и общественным деятелем, меценатом. Он являлся доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки Кыргызской Республики, лауреатом Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, Героем Кыргызской Республики, а также мастером спорта СССР по спортивной гимнастике.

Эрнст Хашимович родился 24 июня 1936 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Его вклад в развитие медицины и общественной жизни страны трудно переоценить.

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким Эрнста Акрамова в связи с его уходом.