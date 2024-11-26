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Скончался известный кыргызский хирург и ученый Эрнст Акрамов

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Сегодня стало известно о кончине известного кыргызстанского хирурга Эрнста Акрамова. О его смерти сообщили близкие на странице в соцсети.

Эрнст Хашимович Акрамов был выдающимся учёным-хирургом, гуманистом, государственным и общественным деятелем, меценатом. Он являлся доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки Кыргызской Республики, лауреатом Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, Героем Кыргызской Республики, а также мастером спорта СССР по спортивной гимнастике.

Эрнст Хашимович родился 24 июня 1936 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Его вклад в развитие медицины и общественной жизни страны трудно переоценить.

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким Эрнста Акрамова в связи с его уходом.


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URL: https://www.vb.kg/441062
Теги:
соболезнование, Кыргызстан, врачи, Эрнст Акрамов
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