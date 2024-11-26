Мошенник, прикрываясь именем сына Ташиева, завладел $240 тысячами

ГКНБ пресек очередное крупное мошенничество, связанное с использованием имен высокопоставленных лиц и их родственников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин Ж.И.Р. обманывал людей, обещая помочь решить различные вопросы за большие деньги. Он прикрывался знакомством с близкими родственниками высокопоставленных лиц, но после получения средств отказывался выполнять свои обязательства.

В этой связи, с заявлением в Национальный комитет безопасности обратился гражданин Т.Т.М., который сообщил что вышеназванный гражданин прикрываясь именем сына председателя ГКНБ Камчыбеком Ташиевым завладел денежной суммой в размере 240 тыс. долларов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по результатам расследования которого установлено, что гражданин Ж.И.Р. не имел никаких взаимоотношений отношений с близкими родственниками председателя ГКНБ. Он был задержан и водворен в СИЗО-1. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности и объёма причиненного ущерба.

ГКНБ напоминает о недопустимости использования имен высокопоставленных лиц для нарушения закона. В случае выявления таких преступлений будут предприняты соответствующие меры, включая уголовное преследование. Граждан, пострадавших от мошенничества, призывают обращаться по телефону: 0-312-62-05-85.