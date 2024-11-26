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В Кыргызстане предприниматели выписали более 26 млн ЭТТН

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С начала года 102 тыс. 771 предпринимателей зарегистрировались в информационной системе "Электронные товаротранспортные накладные" и начали ее использовать. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, систему применяют 205 тыс. 416 субъектов. На данный момент зарегистрировано 227 тыс. 327 активных складов.

Предприниматели внесли в систему "ЭТТН" 3 млн 803,5 наименований товаров и выписали более 26 млн 109,2 тыс. электронных накладных.

Отметим, для работы с системой "ЭТТН" предпринимателям потребуется лишь смартфон, планшет или компьютер. Система обладает интуитивно понятным интерфейсом, не требует специальных бухгалтерских навыков, а также работает на устройствах с базовой вычислительной мощностью и при низкой скорости интернет-соединения.

Система доступна через "Личный кабинет" на сайте cabinet.salyk.kg или в мобильном приложении "Salyk.kg".

Информационная система "ЭТТН" является единым порталом налоговой службы, обеспечивающим оформление и передачу электронных накладных в реальном времени между контрагентами.

Применение ЭТТН направлено на повышение прозрачности налоговых процессов, сокращение теневой экономики и защиту интересов всех участников рынка.


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URL: https://www.vb.kg/441065
Теги:
ГНС, Кыргызстан, предприниматель
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