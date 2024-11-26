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В Бишкеке стартовал международный фестиваль "Наследие. Мурас"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке 25 ноября 2024 года при поддержке автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" стартовал международный фестиваль "Наследие. Мурас", организованный инициативной группой "Фестиваль. Наследие" в партнерстве с Министерством культуры информации, спорта и молодежной политики КР, Enactus Kyrgyzstan и Компасс Колледж.

На торжественном открытии фестиваля приняли участие экс-президент КР Роза Отунбаева, посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Мэрилин Йозефсон, заместитель министра культуры, информации, молодежи и спорта КР Абдыкалыкова Гульбара, консул посольства Азербайджана Шахин Искандеров, директор Ассоциации ремесленников Раимкулова Жыпара, Фонд развития предпринимательства среди женщин, представители различных диаспор, дизайнеры, экоактивисты и молодежные движения 7 ВУЗов Кыргызстана.

Международный фестиваль "Наследие. Мурас" представляет собой уникальную художественную площадку для диалога культур. На фестивале собираются признанные мастера народного творчества из восьми стран, которые обмениваются опытом и передают свои знания молодому поколению. Эти мастера демонстрируют, как использование техник материального культурного наследия их стран способствует защите экологии.

Слоган Фестиваля - "Сохраняя экологию через культурное наследие!" и "Связь поколений"

Торжественную часть фестиваля открыла экс-президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева, которая отметила важность сохранения культурного наследия и традиций кыргызского народа. Она подчеркнула, что такие мероприятия способствуют укреплению национальной идентичности и привлекают внимание к богатой истории и культурным ценностям Кыргызстана.

"Фестиваль предоставляет уникальную возможность для молодых людей узнать больше о своих корнях и ценностях, а также способствует диалогу между поколениями. В своем выступлении она призвала всех присутствующих активно участвовать в сохранении и популяризации культурного наследия страны", - сказала Роза Отунбаева.

Как отметила член Совета АНО "Евразия" от Кыргызстана Алина Молдокеева, каждый участник фестиваля сможет внести свой вклад в сохранение наследия и сформировать активное сообщество, целеустремлённое к развитию и популяризации наших традиций.

"Мы стремимся создать площадку, где молодое поколение сможет узнать больше о своих корнях, а также продемонстрировать своё творчество и идеи. Этот фестиваль - это мост между прошлым и будущим, который объединяет людей разных поколений и способствует развитию культурного диалога", - сказала Алина Молдокеева.

Фестиваль включает в себя различные мероприятия, такие как выставки самобытных мастеров, мастер-классы по традиционным ремеслам, театральные постановки и музыкальные выступления. Особое внимание уделяется экспериментальным форматам, которые создают новые возможности для взаимодействия с культурным наследием.

Фестиваль будет проходить еще в течении 2-х дней и включает в себя различные мероприятия, такие как выставки самобытных мастеров, мастер-классы по традиционным ремеслам, показом экомоды и культурной программой. Особое внимание уделяется экспериментальным форматам, которые создают новые возможности для взаимодействия с культурным наследием.


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URL: https://www.vb.kg/441066
Теги:
Роза Отунбаева, фестиваль, Кыргызстан
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