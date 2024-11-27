Погода
$ 86.76 - 87.17
€ 90.30 - 91.25

В Москве охранник проломил гостю голову за курение в помещении

187  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Охранник пивного ресторана в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы проломил голову гостю из-за курения в помещении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, посетитель немного выпил и решил закурить возле лестницы в баре. Мужчине сделал замечание сотрудник заведения. В ответ гость стал грубить, охранник же не сдержался и нанес оппоненту удар справа.

Горожанин рухнул на пол и повредил голову.

Его привезли в реанимацию в состоянии глубокой комы. 40-летнего охранника бара задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчину осудили на 17 лет за расправу над охранником и похищение денег компании.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441070
Теги:
Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  