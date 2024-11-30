В Кочкорском районе открылась новая МТС

В селе Тендик Кочкорского района открылась машинно-тракторная станция "ДАТКА".

В открытии станции приняли участие ответственные лица Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, специалисты районного управления аграрного развития, представители местных властей и фермеры.

Новая машинно-тракторная станция состоит из Е-302 -2 шт, МТЗ-80 трактор -2 шт, 1 шт YTO-1404 трактор, 2 шт прицепа 2ПТС-4-793, 1 плуг, сеялка сзу 3,6, 1 шт ячменя, 1 шт картофелекопалки, 1 шт культиватора, 1 шт ппл 1,6 пресс-подборщиков, 1 шт роу-6,1 штучный кпи 2,4 газонокосилкой (культиватор).

Отметим, что ранее в Кочкорском районе работало 4 МТС, из них 3 частных, 1 муниципальная. Также до конца 2024 года планируется открыть еще одну МТС.