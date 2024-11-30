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В КР малый и средний бизнес не знает о преференциях зеленой экономики

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке обсудили тему "Зеленые стимулы и барьеры для малого и среднего предпринимателей, работающих в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективного строительства и энергосберегающего оборудования" Так назывался семинар, организованный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики и ЮНИСОН Групп.

Цель - повысить осведомленность малого и среднего бизнеса (МСП) о существующих государственных мерах поддержки внедрения энергоэффективных технологий, а также обсудить пути преодоления барьеров. В условиях глобального изменения климата и необходимости перехода к устойчивому развитию МСП играют ключевую роль в практической реализации принципов циркулярной экономики.

Были представлен анализ государственных стимулов в сфере продвижения зеленой экономики в частном секторе, проведенный экспертами ЮНИСОН Групп при поддержке ЕБРР.

С приветственной речью выступил директор НИСИ при ПКР Санжар Муканбетов, который подчеркнул, что устойчивое развитие и снижение углеродного следа – приоритетные задачи Кыргызстана. "Малый и средний бизнес обладает огромным потенциалом для внедрения зеленых технологий и играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. Совместными усилиями мы можем открыть новые возможности для роста и интеграции нашей экономики в глобальные экологические инициативы", – отметил он.

Участники встречи при обсуждении отметили, что о существующих стимулах, направлениях финансирования очень мало информации у непосредственных участников, желающих работать в сфере зеленой экономики. что безусловно является , барьером, мешающим эффективному применению.

Также было подчеркнуто, что встреча рассматривалась как платформу для диалога между представителями государственного сектора, бизнеса и научного сообщества, что позволит усилить взаимодействие и координацию усилий по переходу к устойчивому развитию.

Напомним, что в 2021 году на 26-й Конференции сторон РКИК ООН Кыргызская Республика взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В 2023 году была разработана первая Концепция долгосрочных действий по достижению углеродной нейтральности до 2050 года (КДН 2050), представляющая собой Долгосрочную стратегию развития с низким уровнем выбросов (ДСНЭ). Этот документ определяет стратегические направления для снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата, согласующиеся с обязательствами Кыргызстана в рамках РКИК ООН и Парижского соглашения.

В 2018 году Жогорку Кенеш Кыргызской Республики утвердил концепцию "Кыргызстан – страна зеленой экономики". Концепция основывается на анализе существующих климатических вызовов, национальной инвентаризации выбросов парниковых газов и интеграции климатических аспектов в стратегическое планирование социально-экономического развития страны.

На её основе в 2019–2023 годах была реализована Программа по развитию зеленой экономики, включающая семь стратегических направлений:

1. Зеленая энергетика: увеличение доли возобновляемых источников энергии, включая гидро-, солнечную и ветровую энергетику, а также внедрение энергоэффективных технологий.

2. Устойчивое сельское хозяйство: применение методов органического земледелия, повышение эффективности водопользования и адаптация агропромышленного сектора к климатическим рискам.

3. Низкоуглеродный транспорт: интеграция электротранспорта, улучшение общественного транспорта и развитие инфраструктуры для немоторизованных видов передвижения.

4. Экологически ориентированная промышленность: декарбонизация производственных процессов, модернизация оборудования и повышение энергоэффективности.

5. Устойчивый туризм: сохранение биоразнообразия и природных экосистем.

6. Развитие зеленых городов: энергосберегающее строительство, развитие общественных пространств и снижение загрязнения окружающей среды.

7. Совершенствование системы управления отходами: внедрение принципов циркулярной экономики, повышение уровня переработки и снижение объемов образования отходов.

На текущий момент разработана и ожидает утверждения новая концепция программы зелёной экономики до 2028 года, которая утвердит достижения предыдущей программы и установит новые цели и задачи для страны. Также на завершении общественных обсуждений находится проект зеленой таксономии, который станет основой для расширения зеленых государственных стимулов для МСП.

Малые и средние предприятия, инвестируя в устойчивые технологии, энергоэффективное строительство, экологически чистые производственные процессы и инновационные решения, могут внести значительный вклад в достижение целей зеленой экономики. Финансовые институты играют важную роль в предоставлении специализированных инструментов, таких как зеленые облигации, кредитные программы и фонды, направленные на стимулирование экологически ориентированных инициатив.

Успешная реализация концепции требует не только мобилизации государственных ресурсов, но и активного вовлечения частного сектора и международного сотрудничества. Это создаёт предпосылки для внедрения "зеленой" трансформации в бизнес-практики МСП, что способствует снижению углеродного следа и достижению целей устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/441082
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