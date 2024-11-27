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В Бишкеке стартовала информационная кампания по защите прав детей в школах

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В Бишкеке стартовала информационная кампания, организованная секретариатом Уполномоченного по правам ребенка КР совместно с Федерацией профессиональных союзов Кыргызстана по защите прав детей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, кампания направлена на мониторинг и предотвращение эксплуатации детей, а также на проведение информационно-образовательных мероприятий в школах и колледжах. В рамках плана мероприятий предусмотрен охват образовательных учреждений в Бишкеке, Джалал-Абаде, Оше и Караколе.

Первое мероприятие прошло в школе лидеров Первомайского центра детского творчества города Бишкек. В ближайшие дни встречи также состоятся в учебных заведениях Ош, Джалалабада и Каракола.

Цель кампании - повышение осведомленности школьников о трудовых правах, предотвращение их экономической эксплуатации и продвижение принципов гендерного равенства.

Встречи проводятся в интерактивном формате с акцентом на трудовые права и механизмы защиты. Участники используют мультимедийные материалы, участвуют в играх и получают информационные брошюры.

Стоит отметить, что данная инициатива является частью национальной кампании "16 дней активизма против насилия в отношении женщин и девочек", направленной на создание общества с абсолютной нетерпимостью к насилию в отношении женщин и девочек в Кыргызской Республике под девизом #НетОправдания!


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URL: https://www.vb.kg/441089
Теги:
дети, школа, Кыргызстан
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