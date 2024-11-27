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В СИЗО-1 искусственный интеллект будет предотвращать драки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На территории учреждений №21 (СИЗО-1) и №27 Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции внедрены в пилотном режиме технологии искусственного интеллекта на основе машинного обучения для профилактики нарушений режима, сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

"Уже обучены камеры распознавать огонь, драки, несанкционированное скопление людей, нахождение в неположенном месте, а также оставление поста лицами из администрации учреждения.

Также камеры в учреждениях уголовно-исполнительной системы умеют распознавать пол, возраст, одежду, например, на предмет соответствия правилам ношения форменной одежды", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/441090
Теги:
колонии, информационные технологии, Кыргызстан
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