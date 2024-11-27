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ГНС провела обучение для сотрудников банков по вопросам налогообложения

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Государственная налоговая служба совместно с Учебным центром Государственной службы финансовой разведки КР провела обучающие курсы для сотрудников банков Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данных курсах участники изучили основы налогообложения в республике, включая подоходный налог, налог на имущество и особенности налогообложения нерезидентов.

Кроме того, их ознакомили с работой с системами автоматического обмена налоговой информации.

Полученные знания в области налогообложения позволят сотрудникам банков эффективно анализировать данные клиентов, выявлять подозрительные операции и обеспечивать соблюдение как местного налогового законодательства, так и международных норм.

Компетентность в налоговых вопросах способствует предотвращению штрафов, санкций и репутационных рисков, а также снижают вероятность вовлечения банка в сомнительные налоговые схемы, гарантируя, что все операции проходят в соответствии с нормативами.


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URL: https://www.vb.kg/441092
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, ГНС
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