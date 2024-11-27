ГНС провела обучение для сотрудников банков по вопросам налогообложения

Государственная налоговая служба совместно с Учебным центром Государственной службы финансовой разведки КР провела обучающие курсы для сотрудников банков Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данных курсах участники изучили основы налогообложения в республике, включая подоходный налог, налог на имущество и особенности налогообложения нерезидентов.

Кроме того, их ознакомили с работой с системами автоматического обмена налоговой информации.

Полученные знания в области налогообложения позволят сотрудникам банков эффективно анализировать данные клиентов, выявлять подозрительные операции и обеспечивать соблюдение как местного налогового законодательства, так и международных норм.

Компетентность в налоговых вопросах способствует предотвращению штрафов, санкций и репутационных рисков, а также снижают вероятность вовлечения банка в сомнительные налоговые схемы, гарантируя, что все операции проходят в соответствии с нормативами.